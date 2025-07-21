TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul takvimi

2025 yılında ilk kez KKTC’de kapılarını açan TEKNOFEST’in ikinci durağı bu kez İstanbul olacak. Her yıl milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getiren bu benzersiz festival, yenilikçi yarışmalardan göz kamaştıran hava gösterilerine kadar pek çok etkileyici etkinliği ziyaretçilerle buluşturacak. Teknoloji ve heyecanın kalbinin attığı TEKNOFEST, İstanbul’da unutulmaz anlara sahne olacak.