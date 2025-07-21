TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul takvimi
TEKNOFEST 2025 İstanbul heyecanı başladı! Her yıl teknoloji meraklılarının büyük ilgi gösterdiği TEKNOFEST için bu yılın takvimi netleşti. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan festivalde, teknoloji yarışmalarının yanı sıra dikkat çekici etkinlikler ve gösteriler de ziyaretçileri bekliyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali, bu yıl da inovasyon ve ilham dolu anlara sahne olacak. Peki, TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman gerçekleşecek?
2025 yılında ilk kez KKTC’de kapılarını açan TEKNOFEST’in ikinci durağı bu kez İstanbul olacak. Her yıl milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getiren bu benzersiz festival, yenilikçi yarışmalardan göz kamaştıran hava gösterilerine kadar pek çok etkileyici etkinliği ziyaretçilerle buluşturacak. Teknoloji ve heyecanın kalbinin attığı TEKNOFEST, İstanbul’da unutulmaz anlara sahne olacak.