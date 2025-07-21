TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul takvimi

TEKNOFEST 2025 İstanbul heyecanı başladı! Her yıl teknoloji meraklılarının büyük ilgi gösterdiği TEKNOFEST için bu yılın takvimi netleşti. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan festivalde, teknoloji yarışmalarının yanı sıra dikkat çekici etkinlikler ve gösteriler de ziyaretçileri bekliyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali, bu yıl da inovasyon ve ilham dolu anlara sahne olacak. Peki, TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman gerçekleşecek?

TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul takvimi - 1

2025 yılında ilk kez KKTC’de kapılarını açan TEKNOFEST’in ikinci durağı bu kez İstanbul olacak. Her yıl milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getiren bu benzersiz festival, yenilikçi yarışmalardan göz kamaştıran hava gösterilerine kadar pek çok etkileyici etkinliği ziyaretçilerle buluşturacak. Teknoloji ve heyecanın kalbinin attığı TEKNOFEST, İstanbul’da unutulmaz anlara sahne olacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul takvimi - 2

TEKNOFEST 2025 İSTANBUL NE ZAMAN?

TEKNOFEST İstanbul 2025, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde, İstanbul’un simge noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul takvimi - 3

TEKNOFEST 2025 ÖDÜLLERİ

TEKNOFEST kapsamında bu yıl 56 ana ve 134 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda ön eleme barajını aşan takımlar, 85 milyon TL'yi aşkın maddi destekten faydalanma şansı yakalayacak. Yarışmalarda dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül takdim edilecek.


TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul takvimi - 4

Ayrıca TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER