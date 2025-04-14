Teknofest 2025 takvimi: TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2025 için takvim netleşti. Bu yılın ilk büyük etkinliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek. Etkinlik, Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Peki, Teknofest 2025 ne zaman ve nerede yapılacak?

Teknofest 2025 takvimi: TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak? - 1

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleşecek organizasyonda katılımcılar, nefes kesen hava gösterilerinden eğitici atölyelere, bilim şovlarından TEKNOFEST Mobil Uygulaması ile çeşitli ödüller kazanma şansı yakalayabilecekleri TEKNOÇARK’a, simülasyon deneyim alanlarından planetaryuma, sanal gerçeklik tünelinden sergilere, konserlerden öğrencilere özel uçuş etkinliklerine kadar birbirinden renkli ve zengin içerikli birçok etkinliğe katılabilecek.

TEKNOFEST, “Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefi doğrultusunda ülkemizin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST KKTC’de düzenlenecek yarışmalarda katılımcılara toplam 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL malzeme desteği sağlanıyor. 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST KKTC’de yarışmalar, 7 ana ve 14 alt kategoride düzenlenecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Teknofest 2025 takvimi: TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak? - 2

TEKNOFES'İN İLK AYAĞI NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2025’in ilk ayağı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşiyor.

Teknofest 2025 takvimi: TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak? - 3

İKİNCİ DURAK: TEKNOFEST 2025 İSTANBUL

TEKNOFEST KKTC’den sonra TEKNOFEST İstanbul 2025 ise milyonlarca teknoloji meraklısını bir kez daha İstanbul’da bir araya getiriyor. İstanbul TEKNOFEST’te; roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer birçok alanda, toplamda 51 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

Teknofest 2025 takvimi: TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak? - 4

TEKNOFEST NEDİR? TEKNOFEST’TE NELER YAPILIR?

TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, teknoloji, havacılık, uzay, yapay zekâ, robotik ve diğer birçok alanda yarışmaların, gösterilerin ve etkinliklerin yer aldığı büyük bir festival. Festivalin temel amacı, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etmek, yenilikçi projeleri desteklemek ve “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkı sağlamaktır.

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