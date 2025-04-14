Teknofest 2025 takvimi: TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak?

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleşecek organizasyonda katılımcılar, nefes kesen hava gösterilerinden eğitici atölyelere, bilim şovlarından TEKNOFEST Mobil Uygulaması ile çeşitli ödüller kazanma şansı yakalayabilecekleri TEKNOÇARK’a, simülasyon deneyim alanlarından planetaryuma, sanal gerçeklik tünelinden sergilere, konserlerden öğrencilere özel uçuş etkinliklerine kadar birbirinden renkli ve zengin içerikli birçok etkinliğe katılabilecek.



TEKNOFEST, “Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefi doğrultusunda ülkemizin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST KKTC’de düzenlenecek yarışmalarda katılımcılara toplam 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL malzeme desteği sağlanıyor. 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST KKTC’de yarışmalar, 7 ana ve 14 alt kategoride düzenlenecek.