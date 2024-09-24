Teknofest Adana ne zaman? Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu

TEKNOFEST ADANA ÖDÜLLERİ

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve “Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST’te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.