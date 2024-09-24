Teknofest Adana ne zaman? Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenecek olan TEKNOFEST Adana için geri sayım sürüyor. Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu. Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Adana'da birçoğu yerli mühendislik kaynaklarıyla geliştirilmiş olan hava araçları nefes kesen gösterileri ile yer alacak. Peki, Teknofest Adana ne zaman?

Teknofest Adana ne zaman? Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu - 1

TEKNOFEST 2024, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana’da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek.TEKNOFEST’te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantları, sergiler, gösteriler, konserler gibi birbirinden farklı etkinlikler olacak. Festival alanına konumlandırılan spotter kule sayesinde bu muhteşem hava gösterileri, havacılık fotoğrafçılığı tutkunları tarafından kayıt altına alınacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Teknofest Adana ne zaman? Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu - 2

TEKNOFEST ADANA ÖDÜLLERİ

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve “Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST’te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Teknofest Adana ne zaman? Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu - 3

TEKNOFEST 2024 kapsamında 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına bu yıl başvuruda bulunan 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele edecek.

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