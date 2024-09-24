Teknofest Adana ne zaman? Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu
TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenecek olan TEKNOFEST Adana için geri sayım sürüyor. Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu. Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Adana'da birçoğu yerli mühendislik kaynaklarıyla geliştirilmiş olan hava araçları nefes kesen gösterileri ile yer alacak. Peki, Teknofest Adana ne zaman?
TEKNOFEST 2024, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana’da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek.TEKNOFEST’te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantları, sergiler, gösteriler, konserler gibi birbirinden farklı etkinlikler olacak. Festival alanına konumlandırılan spotter kule sayesinde bu muhteşem hava gösterileri, havacılık fotoğrafçılığı tutkunları tarafından kayıt altına alınacak.