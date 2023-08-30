TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı - 1

8. KEZ DÜZENLENİYOR

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yıl toplamda 8'incisi düzenleniyor.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, bakanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleşiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı - 2

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı festivalde paraşüt eğitimi amacıyla kullanılan uçuş simülasyonu ilgi görüyor.

TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı - 3

Dikey rüzgar tünelinde insanlara yerdeyken uçuş deneyiminin nasıl aktarılabileceğinin eğitimi veriliyor, ziyaretçilere genellikle saatte 200 kilometre hızla rüzgarda uçuş deneyimi yaşatılıyor.

Simülasyon hakkında bilgi veren yetkililer, dikey rüzgar tünelinin yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade ederek günlük olarak yaklaşık 80 kişiye hizmet verebileceklerini anlattılar.

TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı - 4

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından TEKNOFEST için emniyet kemeri simülasyonu da hazırlandı.

Saatte yaklaşık 8-10 kilometre hızla giden bir aracın takla atma sırasında yaşananların aktarıldığı simülasyonla emniyet kemeri takmaları konusunda vatandaşların bilinçlendirilmeleri amaçlanıyor.

TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı - 5

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan iklim tüneli simülasyonu da TEKNOFEST alanında vatandaşların uğrak yerlerinden oldu. Tünelde iklimin doğaya etkisi ile iklim değişimiyle yaşanabilecek küresel ısınmanın etkisine dair senaryolar aktarılıyor.

Tünel, insanların ekoloji ve küresel ısınmanın dünyaya olan etkileri konusunda bilinç kazanmalarını sağlıyor.

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