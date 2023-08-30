TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı

8. KEZ DÜZENLENİYOR

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.



İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yıl toplamda 8'incisi düzenleniyor.



Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, bakanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleşiyor.