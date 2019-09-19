TEKNOFEST ilk 2 gününde 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Biz istiyoruz ki bu alanlar popüler konuların en azından yüzde biri kadar popüler olsun. Teknofest tümüyle teknolojiyi sevdirme ve bir şekilde bu işe gönlünü kaptırma üzerine kurgulandı. Benim hikayemde de bunun çok önemli bir yeri var. Ben de çocukken bir havacılık etkinliğine gitmiştim. Havacılığa merakım ufak yaşlarda öyle başladı. Türkiye'nin milli İHA ve SİHA'ları bu şekilde başladı."