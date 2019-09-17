TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde devam ediyor (Akıncı Taarruzi İHA'nin ilk uçuş tarihi belli oldu)
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde de çeşitli etkinliklere sahne olacak. TEKNOFEST'te görücüye çıkan Akıncı Taarruzi İHA'nin ilk uçuş tarihi belli oldu.
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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci günde de birçok etkinliğe sahne olacak.
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AKINCI TAARRUZİ İHA'NİN İLK UÇUŞ TARİHİ BELLİ OLDU3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA’nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu.
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CEZERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri TEKNOFEST kapsamında birinci gün gün ilk kez kamuoyu önüne çıktı.
Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor.
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Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor.
Cezeri'nin özellikleri ise şu şekilde...
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6Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.
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SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ UÇUŞUSOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
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TÜRKİYE'NİN İLK HAVA-HAVA FÜZESİ GÖKTUĞ, TEKNOFEST'TETürkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yerini aldı.
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9TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul kapsamında festival alanında bulunan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in altına monte edilmiş şekilde sergileniyor
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MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN BİREBİR MODELİ TEKNOFEST'TETUSAŞ, "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projelerini görücüye çıkardı. Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te sergileniyor.
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SU-35'TEN GÖSTERİ UÇUŞURus uçağı SU-35 Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yaptı.
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2 BİN TAKIM MÜCADELE EDECEK
Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.
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TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.
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Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek.
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Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, "Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri", "Roketimi Tasarlıyorum", "Desenli Kanatlar", "Havacılık ve Uzay", "Nanoteknoloji", "Enerji Teknolojileri", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.
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World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.
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Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül'de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.
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UÇUŞ GÖSTERİLERİ NEFES KESECEK
Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.
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Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak.
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BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek.
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Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapacak. Festivalin statik alanında sergilenecek hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alacak.
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Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek.
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Festival, 22 Eylül'de sona erecek.
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