TEKNOFEST İstanbul kapanış töreninin ardından sona erdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde 17 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.
Kapanış törenine binlerce kişi katıldı.