TEKNOFEST İstanbul kapanış töreninin ardından sona erdi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde 17 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Kapanış törenine binlerce kişi katıldı. 

CEVDET YILMAZ DA KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kapanış törenine katıldı. 

Yılmaz, TEKNOFEST'in 2018'den bu yana Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna yön veren bir iklim oluşturduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun, bu festivallerde ete kemiğe büründüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şunu çok iyi biliyoruz, teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur. Bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için teknoloji üreten bir ülke olma iddiamız hayati önemdedir. 2018'de ilk kez bu festival düzenlendiğinde 20 bin yarışmacı katılmıştı. Bu yıl 1 milyon 100 bin gencin başvurusuyla ulaşılan düzey her türlü takdiri hak ediyor. Dahası, 100'e yakın ülkeden gelen gençlerin de bu heyecana ortak olması, TEKNOFEST'in küresel bir marka olduğunu gösteriyor."

BAYRAKTAR: "MUHTEŞEM BİR DENEYİM YAŞADIK"

Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, son beş günün muhteşem bir teknoloji şölenine dönüştüğünü söyledi.

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen etkinliklerle muhteşem bir teknoloji deneyimi yaşadıklarının altını çizerek, "Milli Teknoloji Hamlemize yakışır bir TEKNOFEST deneyimi oldu. Ben emeği geçen tüm kurumlarımıza ve tüm gönüllülerimize yürekten şükranlarımı iletiyorum. Burada muhteşem gösterilere de tanıklık ettik. SİHA'larımız, milli hava aracımız Hürkuş ve bunun yanında milli kanatlarımız muhteşem gösteriler yaptılar" şeklinde konuştu.

Teknoloji şampiyonlarının ve 11 bine varan finalistin eserlerini Şampiyonlar Geçidi'nde görme imkanı bulduklarına değinen Bayraktar, "Bu yıl TEKNOFEST, 64 alandaki 1,2 milyon başvuruyla rekor kırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız da iki gün önce şampiyonlarımızı tüm milletin huzurunda ödüllendirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilk yılından itibaren Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna hamilik yaptığı için ve Milli Teknolojimizin şampiyonlarını her yıl ödüllendirdiği için yürekten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da 1 milyonu aşkın ziyaretçinin meydanları doldurduğunu belirterek, "En büyük teşekkür yine aziz milletimize. Bunun yanında Milli Teknoloji Hamlemizin misyonunu, mesajını tüm gönül coğrafyamıza ulaştıran değerli basın mensuplarımıza ve paydaş medya kuruluşlarımıza da şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Bayraktar, dünyanın bütün müesseseleriyle insanoğlunun biriktirdiği tüm yüksek müktesebatı ile beraber yıkıldığını, korkunç bir karanlığa sürüklendiğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, medeniyetimizin adalet, hürriyet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla, dünyayı düştüğü yerden tekrar ayağa kaldıracak. Hürkuş gökyüzünü cesaretiyle Türk mühendisliğinin tüm unsurlarını sergileyerek bir yandan şenlendiriyor, bir yandan buradaki çadırlarımızda yarışan on binlerce genç kardeşimiz de inşallah teknolojinin tüm diğer alanlarında insanlığı aydınlatacak eserlere imza atacaklar."

