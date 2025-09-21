TEKNOFEST İstanbul kapanış töreninin ardından sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun, bu festivallerde ete kemiğe büründüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şunu çok iyi biliyoruz, teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur. Bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için teknoloji üreten bir ülke olma iddiamız hayati önemdedir. 2018'de ilk kez bu festival düzenlendiğinde 20 bin yarışmacı katılmıştı. Bu yıl 1 milyon 100 bin gencin başvurusuyla ulaşılan düzey her türlü takdiri hak ediyor. Dahası, 100'e yakın ülkeden gelen gençlerin de bu heyecana ortak olması, TEKNOFEST'in küresel bir marka olduğunu gösteriyor."