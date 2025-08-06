Teknofest istanbul ne zaman? (Teknofest 2025 takvimi)
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk olarak kardeş vatan KKTC’de düzenlendi. İTÜ, TEKNOFEST 2025 KKTC'de teknoloji tutkunlarının büyük beğenisini topladı. TEKNOFEST 2025’in ikinci durağı ise İstanbul olacak. Peki, Teknofest istanbul ne zaman?
TEKNOFEST KKTC’den sonra TEKNOFEST İstanbul 2025 ise milyonlarca teknoloji meraklısını bir kez daha İstanbul’da bir araya getiriyor. İstanbul TEKNOFEST’te; roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer birçok alanda, toplamda 51 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.