TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı)
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabı başladı. Peki, TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? İşte TEKNOFEST İzmir etkinlik takviminin ayrıntıları...
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST'in İzmir etabı 27 Eylül itibariyle başladı.