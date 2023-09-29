TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı)

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabı başladı. Peki, TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? İşte TEKNOFEST İzmir etkinlik takviminin ayrıntıları...

TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı) - 1

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST'in İzmir etabı 27 Eylül itibariyle başladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı) - 2

Teknoloji ve girişim yarışmalarından stant etkinliklerine, uçuş gösterilerinden tematik sergi alanlarına, ana sahne gösterilerinden TEKNOFEST Bilim Sokağı ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival, 1 Ekim 2023'e kadar devam edecek.

TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı) - 3

FESTİVALE NASIL GİDİLİR?

Çiğli Havalimanı'nda düzenlenen festivale ulaşım için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri öneriliyor. Dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtiliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aliağa-Torbalı ve Torbalı-Aliağa hattındaki İZBAN seferleri, 12 dakikalık aralıklarla düzenlenecek.

İZBAN'ı Menemen yönünden kullanacak ziyaretçiler, TEKNOFEST alanına ulaşmak için Ulukent İstasyonu'nda inerek, 220 numaralı Ulukent - TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden istifade edebilecek.

İZBAN'ı Alsancak yönünden kullanacak ziyaretçiler ise TEKNOFEST alanına ulaşmak için Egekent İstasyonu'nda inerek, 219 numaralı Egekent - TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden faydalanabilecek.


TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı) - 4

TEKNOFEST'e ulaşım için deniz yolunu tercih edenler, Konak-Bostanlı deniz otobüsü hattını veya Alsancak-Bostanlı deniz otobüsü hattını kullanabilecek.

Deniz otobüsü kullanacak ziyaretçiler, Bostanlı İskelesi'nde inerek 218 numaralı Bostanlı İskele - TEKNOFEST festival alanı ESHOT ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilecek.

ESHOT'un 218 numaralı Bostanlı İskele -TEKNOFEST festival alanı, 219 numaralı Egekent-TEKNOFEST festival alanı ve 220 numaralı Ulukent - TEKNOFEST festival alanı ring otobüsleri, festival alanına sürekli seferler düzenleyecek.

TEKNOFEST İZMİR PROGRAMI

TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı) - 5
TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı) - 6
TEKNOFEST İzmir nerede, ne zamana kadar devam edecek? (TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi yayınlandı) - 7
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