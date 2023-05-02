TEKNOFEST rekor tazeledi

Selçuk Bayraktar, 2019'da 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kırdıklarını hatırlatarak, "Dün 1 milyon kardeşimiz Milli Teknoloji Hamlesi'yle buluşmak için yiğitlerin meydanı Atatürk Havalimanı'na koştu. Şu an itibarıyla dünya çapında başka bir rekora da imza attık. TEKNOFEST 2023, 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu' olarak tarihe geçti. Bunu hep birlikte başardık. İlk günden itibaren yanımızda olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.