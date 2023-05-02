TEKNOFEST rekor tazeledi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen kapanış töreninde, TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.
TEKNOFEST'in yeni marşı da ziyaretçilere ilk kez dinletildi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, muhteşem bir TEKNOFEST'i daha başarıyla tamamladıklarını belirterek, TEKNOFEST'in rekorlar kıra kıra ilerleyen, yarınlarımıza umut veren bir festival olduğunu söyledi.
"Teknoloji geliştireceğim, ülkemizi tam bağımsız yarınlara taşıyacağım" diyen gençlerin TEKNOFEST'e akın akın koştuğunu aktaran Bayraktar, "Bu yıl yarışmalarımıza 1 milyondan fazla genç kardeşimiz başvurdu. Bu yılın ilk rekorunu yarışmacı kardeşlerimiz kırdı." dedi.
Selçuk Bayraktar, 2019'da 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kırdıklarını hatırlatarak, "Dün 1 milyon kardeşimiz Milli Teknoloji Hamlesi'yle buluşmak için yiğitlerin meydanı Atatürk Havalimanı'na koştu. Şu an itibarıyla dünya çapında başka bir rekora da imza attık. TEKNOFEST 2023, 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu' olarak tarihe geçti. Bunu hep birlikte başardık. İlk günden itibaren yanımızda olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
TEKNOFEST'in, tahakküme, dev tekellere, geleceğimize ve gençlerimize inanmayanlara karşı güçlü bir itiraz olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"TEKNOFEST, öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmaya karşı başkaldırıdır. TEKNOFEST, 'el ele, gönül gönüle milletimiz ve insanlık için çalışacağız' diyen yiğitlerin kardeşlik meydanıdır. Bir kez daha hatırlatmak isterim; bu meydan, Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. TEKNOFEST, bu milletin vicdanı, aydınlık geleceğimizin mimarı, tam bağımsız ve müreffeh yarınlarımızın teminatıdır."
TEKNOFEST'in ziyaretçilerle güzel olduğunu ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
"TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelip heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize teşekkür ediyorum. Biz hayatımızı Milli Teknoloji Hamlesi'ne adadık. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuza çıkan ne olursa olsun geri dönmeyeceğiz. Kızılelma'yı, bu meydanı, TEKNOFEST'i önce Allah'a, sonra milletimize ısmarladık."
Teknofest'in bir sonraki etabı 30 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.