TEKNOFEST'te drone'lar yarıştı
Anadolu Ajansı
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul Yeni Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası düzenlendi.
-
1TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Dünya Drone Şampiyonası düzenlendi.
-
2World Drone Cup organizasyonuna 25’den faza ülkeden toplam 64 sporcu katıldı.
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18