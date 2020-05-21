Teknoloji devleri ofislerini ne zaman açacak?

Amazon, Ekim’e kadar uzaktan çalışmaya devam edecek. Firmanın depoları ise faaliyetlerine ara vermeden devam ederken ısı ölçerler ile yüz maskeleri devreye alındı. Firma geçen ay depoları için 175 bin yeni işe alım yaparken geçen aralıkta toplam çalışan sayısı 798 bin olmuştu.