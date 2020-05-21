Teknoloji devleri ofislerini ne zaman açacak?

ntv.com.tr 21.05.2020 - 09:09
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentine görülen corona virüs (COVID-19) salgını bugün neredeyse dünya genelindeki tüm ülkelerde görülüyor.
Salgın sonrası pek çok şirket ofislerini geçici olarak kapatarak evden çalışma modeline geçti. Bu modele adapte olan teknoloji devleri Covid-19 döneminde ofislerini ne zaman açacaklarına dair açıklamalar yaptı.
Facebook, Temmuz’da ofisi açacağını ama herkesin 2020’yi evde tamamlayabileceğini belirtti. Aynı açıklamaya göre ofis kapasitesi de yüzde 25’te kalacak.
Google, Haziran’da belli sayıda seçilmiş çalışanın ofise dönebileceğini söylerken kalanların yıl sonuna kadar evlerinde kalabileceğini belirtti. Firma ilk adımda yüzde 10 ardından yüzde 20 ve son olarak yüzde 30’luk ofis kapasitesiyle çalışacak.
Twitter bu devler arasından evden çalışmayı süresiz bir şekilde herkese yayacağını açıklayan ilk şirket oldu. Ofise gelmek zorunda olanlar ise Eylül’den önce giriş yapamayacak.
Amazon, Ekim’e kadar uzaktan çalışmaya devam edecek. Firmanın depoları ise faaliyetlerine ara vermeden devam ederken ısı ölçerler ile yüz maskeleri devreye alındı. Firma geçen ay depoları için 175 bin yeni işe alım yaparken geçen aralıkta toplam çalışan sayısı 798 bin olmuştu.
Microsoft Haziran’da ofis alanlarını açma kararı alırken çalışanlarına Ekim’e kadar uzaktan çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu.