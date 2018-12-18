Teknoloji dünyasının en iyi CEO'ları belli oldu (Çalışanlar seçti)
İnsan kaynakları kuruluşu Comparably’ın her yıl yayınladığı, çalışanların oyları ile belirlenen 'Yılın En iyi CEO’ları' çalışmasının 2018 sonuçlarını açıklandı. 50 CEO’nun bulunduğu listede teknoloji dünyasından pek çok kişi yer aldı. İşte teknoloji dünyasının en iyi CEO'ları...
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1
50- William McDermott (SAP)
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2
37- Susan Wojcicki (YouTube)
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3
33- Mark Zuckerberg (Facebook)
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4
32- Reed Hastings (Netflix)
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5
30- Hubert Joly (Best Buy)
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6
27- Dara Khosrowshahi (Uber)
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7
25- Michael Dell (Dell)
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8
20- Mike Morhaime (Blizzard Entertainment)
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9
19- Elon Musk (SpaceX/Tesla)
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10
12- Tim Cook (Apple)
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11
10- John Legere (T-Mobile)
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12
6- Jeff Bezos (Amazon)
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13
2- Sundar Pichai (Google)
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141- Satya Nadella (Microsoft)