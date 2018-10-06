Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu
ntv.com.tr
Forbes, en zengin isimleri belirledi. Ünlü finans dergisinin yayınladığı rapor ile teknoloji dünyasının en zengin milyarderleri de belli oldu. İşte en zengin teknoloji milyarderleri...
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125. John Tu & David Sun, Kingston Technology kurucusu, serveti 5.4 milyar dolar
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224. Travis Kalanick, UBER'in kurucusu, serveti: 5.9 milyar dolar
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323. Jack Dorsey, Twitter'ın CEO'su serveti:6.3 milyar dolar
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422. Marc Benioff, Salesforce'un CEO'su serveti: 6.4 milyar dolar
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521. Jensen Huang, Nvidia'nın kurucusu serveti: 6.6 milyar dolar
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620. Patrick Soon-Shiong, NantWorks'un CEO'su serveti: 7.3 milyar dolar
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719. John Doerr, Kleiner Perkins Caufield & Byers'ın Başkanı serveti: 7.9 milyar dolar
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818. James Goodnight, SAS Institute'un CEO'su serveti: 8.9 milyar dolar
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917. Gordon Moore, Intel'in kurucusu serveti: 9.4 milyar dolar
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1015. Jan Koum, WhatsApp'ın kurucusu serveti: 9.6 milyar dolar
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1115. David Duffield, Workday'in kurucusu serveti: 9.6 milyar dolar
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1214. Charlie Ergen, Dish Network'un kurucusu serveti: 10.8 milyar dolar
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1313. Dustin Moskovitz, Facebook'un kurucularından serveti: 10.9 milyar dolar
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1412. Pierre Omidyar, eBay'in kurucusu serveti: 11.6 milyar dolar
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1511. Eric Schmidt, Eski Google CEO'su serveti: 14.4 milyar dolar
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1610. Elon Musk, Tesla'nın CEO'su serveti: 19.6 milyar dolar
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179. Paul Allen, Microsoft'un kurucularından serveti: 20.3 milyar dolar
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188. Michael Dell, Dell'in CEO'su serveti: 27.6 milyar dolar
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197. Steve Ballmer, eski Microsoft CEO'su serveti: 42.3 milyar dolar
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206. Sergey Brin, Google'ın kurucularından serveti: 52.4 milyar dolar
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215. Larry Page, Google'ın kurucularından serveti: 53.8 milyar dolar
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224. Larry Ellison, Oracle'ın kurucusu serveti: 58.4 milyar dolar
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233. Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu serveti: 61 milyar dolar
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242. Bill Gates, Microsoft'un kurucusu serveti: 97 milyar dolar
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1. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu serveti: 160 milyar dolar
Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...
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ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.
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27Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.
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WALL STREET YILLARIBuradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.
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ASİSTANI İLE EVLENDİAralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.
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AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİAmazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.
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İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.
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AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDUSitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.
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33Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.
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PARASINI UZAYA YATIRIYORSon yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.
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35Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.
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36Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.