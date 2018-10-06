Teknoloji dünyasının en zenginleri belli oldu

1 25. John Tu & David Sun, Kingston Technology kurucusu, serveti 5.4 milyar dolar

2 24. Travis Kalanick, UBER'in kurucusu, serveti: 5.9 milyar dolar

3 23. Jack Dorsey, Twitter'ın CEO'su serveti:6.3 milyar dolar

4 22. Marc Benioff, Salesforce'un CEO'su serveti: 6.4 milyar dolar

5 21. Jensen Huang, Nvidia'nın kurucusu serveti: 6.6 milyar dolar

6 20. Patrick Soon-Shiong, NantWorks'un CEO'su serveti: 7.3 milyar dolar

7 19. John Doerr, Kleiner Perkins Caufield & Byers'ın Başkanı serveti: 7.9 milyar dolar

8 18. James Goodnight, SAS Institute'un CEO'su serveti: 8.9 milyar dolar

9 17. Gordon Moore, Intel'in kurucusu serveti: 9.4 milyar dolar

10 15. Jan Koum, WhatsApp'ın kurucusu serveti: 9.6 milyar dolar

11 15. David Duffield, Workday'in kurucusu serveti: 9.6 milyar dolar

12 14. Charlie Ergen, Dish Network'un kurucusu serveti: 10.8 milyar dolar

13 13. Dustin Moskovitz, Facebook'un kurucularından serveti: 10.9 milyar dolar

14 12. Pierre Omidyar, eBay'in kurucusu serveti: 11.6 milyar dolar

15 11. Eric Schmidt, Eski Google CEO'su serveti: 14.4 milyar dolar

16 10. Elon Musk, Tesla'nın CEO'su serveti: 19.6 milyar dolar

17 9. Paul Allen, Microsoft'un kurucularından serveti: 20.3 milyar dolar

18 8. Michael Dell, Dell'in CEO'su serveti: 27.6 milyar dolar

19 7. Steve Ballmer, eski Microsoft CEO'su serveti: 42.3 milyar dolar

20 6. Sergey Brin, Google'ın kurucularından serveti: 52.4 milyar dolar

21 5. Larry Page, Google'ın kurucularından serveti: 53.8 milyar dolar

22 4. Larry Ellison, Oracle'ın kurucusu serveti: 58.4 milyar dolar

23 3. Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu serveti: 61 milyar dolar

24 2. Bill Gates, Microsoft'un kurucusu serveti: 97 milyar dolar

25 1. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu serveti: 160 milyar dolar Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

26 ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

27 Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

28 WALL STREET YILLARI Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.





29 ASİSTANI İLE EVLENDİ Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.

30 AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

31 İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

32 AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.

33 Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

34 PARASINI UZAYA YATIRIYOR Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.

35 Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.