Teknoloji köyü için ilk adım (Silikon Vadisi çalışanları yaşayacak)
ntv.com.tr
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 609 dönümlük bir alana teknoloji tutkunları için doğayla iç içe bir köy inşa ediliyor.
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Teknolojinin başkenti olarak kabul gören Silikon Vadisi'nin güneyinde bulunan arazi önümüzdeki yıllarda teknoloji köyüne ev sahipliği yapacak.
Walden Monterey adındaki bir şirket tarafından inşa edilen bu köyün hedefinde, Silikon Vadisi’nin çalışanları var.
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Gücünü Tesla bataryalarından alacak olan evleri özel kılan şey ise 3D yazıcılar ile yapılacak olmaları.
300 metrekarelik evlerin üzerine sonradan güneş panelleri, rüzgar tribünler ve Tesla’nın ev tipi bataryaları eklenecek.
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SORUN YAŞANMASI DURUMUNDA TESLA DEVREYE GİRECEK
Güneş enerjisi panelleri ve rüzgar tribünleri sayesinde kesintisiz enerji sağlanıyor.
Elektrik enerjisinde sorun yaşandığı an devreye Tesla bataryaları giriyor.
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Evlerin içindeki tüm malzemelerin yalnızca yüzde 3'ü geri dönüşüme müsait değil.
Başka değişle evdeki eşyaların yüzde 97 geri dönüşüme uygun materyallerden yapıldı.