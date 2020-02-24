Teknoloji şirketleri çalışanlarına ne kadar ödüyor?



Son yıllarda en değerli şirketler listesinin tepesinde görmeye alıştığımız teknoloji şirketleri çalışanlarına en fazla maaşı veren firmalar listesinde de zirvede. Wired, Silikon Vadisi'nin oyun kurucu isimlerinin çalışanlarına ödedikleri ortalama maaşları hesapladı.

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ntv.com.tr 24.02.2020 - 12:15

Amazon: online alışveriş platformu Amazon'un çalışanlarına ödediği ortalama yıllık maaş 28 bin 836 dolar (Yaklaşık 180 bin TL) oldu

IBM: Bir dönem bilgisayar sektöründe tekel konumunda olan IBM'in ortalama yıllık maaşı 55 bin dolar (338 bin TL).

Tesla: Geçtiğimiz günlerde en değerli otomotiv şirket olan Tesla'nın ödediği yıllık ortalama maaşı 56 bin 163 dolar (340 bin TL).

Intel: Aynı rapora göre, Intel 2018'de ortalama 106 bin 900 dolar (607 bin TL) maaş ödedi.

Twitter: Mikro blog platformunun çalışanlarına ödediği yıllık ortalama maal 172 bin 703 dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) oldu.

Facebook: Instagram ve WhatsApp gibi platformları da bünyesinde bulunduran Facebook için bu rakam 228 bin 651 dolar (1.4 milyon TL) oldu

Alphabet: İnternet devi Google'ı da bünyesinde bulunduran Alphabet'te ortalama yıllık maaş 246 bin 804 dolar (1.5 milyon TL) olarak hesaplandı. Başka bir deyişle listenin birinci sırasında yer alan Alphabet'in çalışanlarına ödediği ortalama aylık maaş 20 bin dolar yani 125 bin TL.

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