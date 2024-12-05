Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği!
OpenAI ve Anduril Industries, yapay zeka destekli savunma teknolojileri geliştirmek amacıyla ortaklık kurdu. Bu stratejik iş birliği, ABD ve müttefik güçlerinin insansız hava araçları (İHA) ve hava tehditleri ile mücadelede daha etkili çözümler sunmayı hedefliyor.
ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ve yüksek teknolojili savunma girişimi Anduril Industries, orduda kullanılmak üzere yapay zeka destekli teknolojiler geliştirmek için işbirliği yapacaklarını duyurdu.
Independent'ın haberine göre İki teknoloji devi, ülkenin karşı insansız hava aracı sistemlerini (İHA) ve bunların ölümcül hava tehditlerini gerçek zamanlı tespit etme, değerlendirme ve yanıt verme yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor.