Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği!

OPENAI'IN DEĞİŞEN POLİTİKASI

Şirketler işbirliğini, Çin'le yapay zeka yarışında "kritik bir dönemde" Amerika'nın teknik üstünlüğünü güvence altına almanın bir yolu olduğunu ifade etti. Mali koşulları ise açıklamadılar.

Anduril ve OpenAI, bu işbirliğinin Amerika’nın teknik üstünlüğünü korumasına katkı sağlayacağına inanıyor.

OpenAI, geçmişte askeri teknolojilerin kullanımını yasaklamıştı, ancak 2024’ün başlarında bazı işbirliklerine izin vermek için kurallarını değiştirdi. CEO Sam Altman, geliştirilen teknolojinin sadece savunma amaçlı kullanılacağını ve demokratik değerlere sadık kalacaklarını vurguladı.