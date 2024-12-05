Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği!

OpenAI ve Anduril Industries, yapay zeka destekli savunma teknolojileri geliştirmek amacıyla ortaklık kurdu. Bu stratejik iş birliği, ABD ve müttefik güçlerinin insansız hava araçları (İHA) ve hava tehditleri ile mücadelede daha etkili çözümler sunmayı hedefliyor.

Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği! - 1

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ve yüksek teknolojili savunma girişimi Anduril Industries, orduda kullanılmak üzere yapay zeka destekli teknolojiler geliştirmek için işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Independent'ın haberine göre İki teknoloji devi, ülkenin karşı insansız hava aracı sistemlerini (İHA) ve bunların ölümcül hava tehditlerini gerçek zamanlı tespit etme, değerlendirme ve yanıt verme yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği! - 2

OPENAI'IN DEĞİŞEN POLİTİKASI

Şirketler işbirliğini, Çin'le yapay zeka yarışında "kritik bir dönemde" Amerika'nın teknik üstünlüğünü güvence altına almanın bir yolu olduğunu ifade etti. Mali koşulları  ise  açıklamadılar.

Anduril ve OpenAI, bu işbirliğinin Amerika’nın teknik üstünlüğünü korumasına katkı sağlayacağına inanıyor.

OpenAI, geçmişte askeri teknolojilerin kullanımını yasaklamıştı, ancak 2024’ün başlarında bazı işbirliklerine izin vermek için kurallarını değiştirdi. CEO Sam Altman, geliştirilen teknolojinin sadece savunma amaçlı kullanılacağını ve demokratik değerlere sadık kalacaklarını vurguladı.

Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği! - 3

TEKNOLOJİ VE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÜKSELİŞTE

Anduril ve OpenAI arasındaki bu ortaklık, askeri teknolojiler ile büyük teknoloji şirketleri arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getiriyor.

Google’ın geçmişteki askeri işbirliği reddi ve diğer şirketlerin temkinli duruşunun ardından, yapay zeka devlerinin askeri alandaki artan etkisi dikkat çekiyor.

Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği! - 4

TRUMP VE MUSK İLİŞKİLERİ GÖLGESİNDE

Anduril'in kurucu ortağı Palmer Lucky, teknoloji dünyasında Donald Trump'ın erken ve güçlü bir destekçisiydi ve kendisi Elon Musk'la da yakın.

Musk, OpenAI'ın kurucularından biriydi ancak 2018'de ayrılarak kendine ait bir yapay zeka laboratuvarı kurmuştu. Musk ayrıca Altman'la kamuoyu önünde kavga ederek OpenAI'a dava açmıştı. 

Teknoloji ve savunma birleşti: OpenAI'dan ABD ordusuna yapay zeka desteği! - 5

ETİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapay zeka teknolojileri, sadece ticaret değil, aynı zamanda ulusal güvenlik stratejilerinin de merkezine yerleşmiş durumda. Bu yeni işbirlikleri, teknolojinin askeri kullanımına dair etik tartışmaları alevlendirirken, aynı zamanda dünya genelindeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

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