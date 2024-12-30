Teknoloji yılı 2024: Uzaydan yapay zekaya, dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler

YILIN SÖZCÜĞÜ "BEYİN ÇÜRÜMESİ"

Yılın en önemli gelişmelerinden biri Oxford Sözlüğün 2024 yılının kelimesi olarak "brain rot" yani "beyin çürümesi" kelimesini seçmesi oldu.

Sosyal medyanın gereksiz ve eğlencelik kullanımını ifade eden "beyin çürümesi" sosyal medyanın karanlık yüzünün yeniden tüm dünyada tartışılmasına neden oldu.