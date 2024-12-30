Teknoloji yılı 2024: Uzaydan yapay zekaya, dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler
2024 yılı teknoloji dünyasında birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Türkiye'nin uzay serüveninde yeni bir sayfa açılırken, dünya genelinde yapay zeka alanında büyük ilerlemeler kaydedildi, sosyal medya platformlarının etkisi yeniden tartışıldı ve çip üretimiyle ilgili uluslararası gerilimler arttı. İşte 2024 yılında yaşanan teknolojik gelişmeler.
Teknoloji alanında bu yıl, hem Türkiye'de hem de dünyada birçok gelişme meydana geldi.
Sosyal medya platformlarının zararları ve platformlara yönelik düzenlemeler yıl boyunca dikkati çekti.