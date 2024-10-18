Teknolojide devrim: Protez eller düşünce gücüyle hareket ettirildi!

Araştırmacılar, bu deneyde beynin el pozisyonlarını kontrol eden sinyallerin, el hareketlerinin hızını kontrol eden sinyallerden daha önemli olduğunu keşfetti.

Bu buluş, felçli hastalar için geliştirilen nöro-protezlerin ince motor becerilerini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.