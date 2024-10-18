Teknolojide devrim: Protez eller düşünce gücüyle hareket ettirildi!
Alman Nörobilimciler, beyin-bilgisayar arayüzleriyle protez ellerin düşünce gücüyle daha hassas hareket ettirilmesini sağlamak için yeni bir eğitim protokolü geliştirdi. Rhesus maymunları üzerinde gerçekleştirilen deneylerde maymunlar ellerini fiziksel olarak kullanmadan, sadece beyin sinyalleriyle sanal eli hareket ettirmeyi başardı. Bilim insanları bu buluşun özellikle felçli hastalar için büyük önem taşıdığını belirtti.
YALNIZCA DÜŞÜNCE GÜCÜ İLE
Almanya'da Primat Merkezi’ndeki (Leibniz Primat Araştırma Enstitüsü) nörobilimciler, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) ile protez ellerin daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak yeni bir eğitim protokolü geliştirdi.
Araştırma, Macaca mulatta türü rhesus maymunları üzerinde gerçekleştirildi ve bu yeni yöntem, beyin sinyalleriyle yalnızca düşünce gücü kullanılarak protez ellerin daha hassas bir şekilde hareket ettirilmesini sağladı.