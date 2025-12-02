Telefondan tablete dönüşüyor, Samsung ilk üç katlı telefonunu tanıttı
02.12.2025 10:35
Reuters
Samsung, rekabetin hızla arttığı katlanabilir telefon pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla ilk üç katlı modeli Galaxy Z TriFold’u tanıttı.
Samsung, Salı günü yaptığı lansmanda, katlanabilir telefon rekabetinin hızlandığı bir dönemde ilk çok katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold’u görücüye çıkardı. Model, özellikle Çinli üreticilerin bu segmentte güç kazanmasıyla Samsung’un pazar payını koruma stratejisinin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.
2 BİN 440 DOLAR
Yaklaşık 3,59 milyon won (2.440 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Galaxy Z TriFold, üç panelden oluşan tasarımıyla 253,1 milimetre (10 inç) büyüklüğünde bir ekrana açılıyor. Bu özellik, cihazı Galaxy Z Fold 7’den yaklaşık yüzde 25 daha büyük hale getiriyor.
Samsung Electronics İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kore Satış ve Pazarlama Ofisi Başkanı Alex Lim, katlanabilir pazarın büyümeye devam edeceğini belirterek, “TriFold, segmentin önemli bölümlerinde daha patlayıcı bir büyümeyi tetikleyebilir” dedi. Lim, cihazın “herkes için değil, onu özellikle isteyen kullanıcılar” hedeflenerek üretildiğini vurguladı.
12 ARALIK'TA SATIŞA ÇIKACAK
Güney Kore’de üretilen TriFold, 12 Aralık’ta ülke içinde satışa çıkacak. Modelin, bu yıl içinde Çin, Singapur, Tayvan ve Birleşik Arap Emirliklerinde; ABD’de ise gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Cihaz, Samsung’un amiral gemisi modellerindeki en büyük bataryaya sahip ve 30 dakikada yüzde 50 şarj sağlayan süper hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Lim, artan bileşen maliyetlerinin fiyatlandırmayı zorlaştırdığını da ifade etti.
HUAWEI VE APPLE DA YARIŞTA
Analistler, TriFold’un büyük hacimde satış yapan bir amiral gemisi olmaktan ziyade yeni teknolojinin bir vitrini olma ihtimalinin daha yüksek olduğu görüşünde. NH Investment & Securities analisti Ryu Young-ho, "Bu ölçekte bir tasarımın ticarileştirilmesi ilk kez oluyor, bu nedenle şimdilik yüksek hacimler beklemek zor” dedi.
Uzmanlar, üçlü katlanabilir telefonun dayanıklılık ve tasarım açısından hala geliştirmeye açık olduğuna dikkat çekiyor. Segmentteki rekabet ise hızlanmaya devam ediyor. Çinli Huawei, geçen Eylül ayında kendi üç yönlü katlanabilir modelini piyasaya sürmüştü. Apple’ın da gelecek yıl ilk katlanabilir telefonuyla pazara girmesi bekleniyor.
Buna karşın sektör, yüksek fiyatlar ve üretim zorlukları nedeniyle hala sınırlı büyüyor. Counterpoint Research, katlanabilir telefonların bu yıl toplam akıllı telefon pazarının yüzde2’sinden daha azını oluşturacağını, bu oranın 2027’de bile yüzde 3’ün altında kalacağını öngörüyor. Aynı araştırma şirketi, Samsung’un katlanabilir telefon sevkiyat payının geçen çeyrekte yüzde 9’dan yüzde 64’e yükseldiğini, bunun da pazarın ürün lansmanlarına ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Samsung ise katlanabilir pazarının bu yıl yüzde 14, Apple’ın da dahil olmasıyla 2026 ve 2027’de yüzde 30 civarında büyüyeceğini tahmin ediyor.