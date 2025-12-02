Telefondan tablete dönüşüyor, Samsung ilk üç katlı telefonunu tanıttı

Buna karşın sektör, yüksek fiyatlar ve üretim zorlukları nedeniyle hala sınırlı büyüyor. Counterpoint Research, katlanabilir telefonların bu yıl toplam akıllı telefon pazarının yüzde2’sinden daha azını oluşturacağını, bu oranın 2027’de bile yüzde 3’ün altında kalacağını öngörüyor. Aynı araştırma şirketi, Samsung’un katlanabilir telefon sevkiyat payının geçen çeyrekte yüzde 9’dan yüzde 64’e yükseldiğini, bunun da pazarın ürün lansmanlarına ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Samsung ise katlanabilir pazarının bu yıl yüzde 14, Apple’ın da dahil olmasıyla 2026 ve 2027’de yüzde 30 civarında büyüyeceğini tahmin ediyor.