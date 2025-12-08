Telefonlarda 8 aylık süreç başlıyor. 57 bin lira ödemek zorunda kalmayabilirsiniz

Android telefonlara yasa dışı olarak IMEI atılarak kullanım sağlanıyor. İnternete girebilen bir telefonun IMEI'si yurt dışından satın alınan telefonun IMEI'si olarak tanıtılıyor ve kullanım sağlanıyor. Piyasadan ucuz ikinci el, hurda ancak iletişime kapatılmamış IMEI'li Android telefonlar, son model yurt dışından alınmış cihazlara işleniyor ve kapanma riski olmaksızın kullanılabiliyor.

IOS yazılıma sahip cihazlara ise IMEI atma işlemi gerçekleştirilemiyor. Android telefonlara bin- 2 bin lira civarında IMEI atan telefoncular bulunuyor.