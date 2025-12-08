Telefonlarda 8 aylık süreç başlıyor. 57 bin lira ödemek zorunda kalmayabilirsiniz
08.12.2025 08:59
Burak Taşçı
Yurt dışından alınan telefonları kaydettirmeden kullanmak için bir takvim yılının dolmasına çok az bir süre kaldı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yurt dışından alınan telefonlar eğer kapanmışsa yeniden kullanılabilecek.
Türkiye'deki fiyatlardan telefon almak istemeyenler yurt dışından aldıkları cihazları bir takvim yılı içinde (1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arası bir takvim yılını ifade ediyor.) 4 ay boyunca kullanabiliyor. Eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.
YURT DIŞINDA TELEFONLAR DAHA UCUZ
Yurt dışındaki telefonlar Türkiye'ye göre daha ucuza satılıyor. Bazı vergi kalemlerinin yurt dışında olmaması, Tax Free avantajıyla telefona ödenen KDV'nin ülkeden ayrılırken nakit ya da kredi kartına iade edilmesi gibi konular yurt dışı kayıtsız telefon almayı cazip hale getirebiliyor.
4 AYLIK SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yurt dışından alınan telefon Türkiye'deki GSM şirketlerine ait SIM kartlar takılıp kullanılmaya başlandığında 4 aylık süreç başlıyor. Ancak buradaki püf nokta telefona gelen SMS tarihi oluyor. Yurt dışından alınan ve kayıt yaptırılmasına dair gelen uyarı SMS'inin geldiği tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar mevcut IMEI kaydından kullanım yapılıyor. SMS geldikten sonra 4'üncü ayın bittiği gün telefon iletişime kapatılıyor ve bu noktada e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yapılarak 4 ay daha kullanılıyor. İkinci 4 aylık aşamada da yine kayıt ettirmeye ilişkin SMS'in gelmesinden sonra 4 aylık süreç başlıyor.
MAYIS AYINDA ALAN UZUN KULLANIYOR
Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2025 tarihinde bitiyor. e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz. Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.
YEDEK PARÇA OLARAK SATABİLİYORSUNUZ
Telefonu 16 ay kullandıktan sonra ister yurt dışında ikinci el olarak isterseniz de yurt içinde yedek parça olarak değerinin altında fiyatlarla yine satışa sunabilir ya da kayıt parasını ödeyerek kullanıma devam edebiliyorsunuz.
ANDROID'LERDE IMEI ATILIYOR, IOS'LARA MÜDAHALE EDİLEMİYOR
Android telefonlara yasa dışı olarak IMEI atılarak kullanım sağlanıyor. İnternete girebilen bir telefonun IMEI'si yurt dışından satın alınan telefonun IMEI'si olarak tanıtılıyor ve kullanım sağlanıyor. Piyasadan ucuz ikinci el, hurda ancak iletişime kapatılmamış IMEI'li Android telefonlar, son model yurt dışından alınmış cihazlara işleniyor ve kapanma riski olmaksızın kullanılabiliyor.
IOS yazılıma sahip cihazlara ise IMEI atma işlemi gerçekleştirilemiyor. Android telefonlara bin- 2 bin lira civarında IMEI atan telefoncular bulunuyor.
YEDEK TELEFON BULUNDURUN
Yeni takvim yılına geçildiğinde kara listeye alınan telefonların açılması 5 günü bulabiliyor. Bu süreç için yedek telefon bulundurup bu süreyi geçiştirebilirsiniz.
IMEI KAYIT ÜCRETİ NE OLACAK?
2026 yılından itibaren IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.