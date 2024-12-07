Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek!

NEDEN OLUŞUYOR?

Uzmanlar, telefonların havadayken hücresel bağlantı arayışına devam ettiğini ve bu süreçte elektromanyetik parazit oluşturduğunu söylüyor.

İngiltere Uçuş Emniyeti Komitesi Başkanı Dai Whittingham, bu durumun tarihsel olarak önemli olduğunu belirterek, "Telefonların uçakların otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale etme riski çok küçük ama yine de cihazların Uçak Modu'na alınması tavsiye ediliyor" dedi.