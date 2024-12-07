Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek!

Uçak yolculuğu sırasında akıllı telefonları Uçak Modu'na almak artık herkesin aşina olduğu bir kural. Ancak, bunun neden önemli olduğu genellikle tam olarak bilinmiyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir pilot, bu yaygın uygulamanın perde arkasını açıkladı. İşte uçak yolculuklarında telefonları neden uçak moduna alırız, almazsak ne olur?

Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek! - 1

Uçak yolculuklarında kalkışa ve inişe geçmeden önce görevliler, telefonunuzu uçak moduna almanızı ve varsa diğer teknolojik cihazlarınızı kapatmanızı istiyor.

TikTok'ta paylaşım yapan bir pilot, uçak modu özelliğinin kullanılmasının iyi bir nedeni olduğunu açıkladı. Peki, uçak modunu açmazsak ne olur?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek! - 2

Pilot, telefonların Uçak Modu'na alınmamasının uçağın güvenlik sistemlerini doğrudan etkilemediğini, ancak iletişim cihazlarında parazite neden olabileceğini belirtti.

Özellikle pilotların kulaklıklarını kullanarak yer kontrol kuleleriyle iletişim kurduğu sırada oluşan bu parazit, talimatları almayı zorlaştırabiliyor.

Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek! - 3

DİKKAT DAĞITICI SES

Uçağın  düşmeyeceğini ama iletişim sistemlerinde oluşan rahatsız edici bir vızıltının  dikkatlerini dağıtabileceğini söyledi. Bu durumun kalkış ve iniş gibi hassas süreçlerde can sıkıcı bir sorun yaratabildiğini ifade etti.

Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek! - 4

PARAZİTİN SEBEBİ

Pilot, bir uçuş sırasında yaşadığı deneyimi şu sözlerle paylaştı:
"Yol tarifi almaya başladığımız anda kulaklıktan rahatsız edici bir uğultu sesi gelmeye başladı. Talimatları anlamaya çalışırken bu oldukça dikkat dağıtıcı olabiliyor."

Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek! - 5

NEDEN OLUŞUYOR?

Uzmanlar, telefonların havadayken hücresel bağlantı arayışına devam ettiğini ve bu süreçte elektromanyetik parazit oluşturduğunu söylüyor.

İngiltere Uçuş Emniyeti Komitesi Başkanı Dai Whittingham, bu durumun tarihsel olarak önemli olduğunu belirterek, "Telefonların uçakların otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale etme riski çok küçük ama yine de cihazların Uçak Modu'na alınması tavsiye ediliyor" dedi.

Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek! - 6

5G VE YENİ ENDİŞELER

5G teknolojisinin havacılık sektörü üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor. Bu teknoloji, bazı havaalanlarındaki navigasyon sistemleriyle parazit riski taşıyor. Federal İletişim Komisyonu ve Federal Havacılık İdaresi de bu nedenle cep telefonlarının uçaklarda kullanılmasını hala yasaklıyor.

Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek! - 7

Pilot, Uçak Modu'nu aktif hale getirmenin basit bir önlem olduğunu vurgulayarak, "Parazit oluşturma ihtimali düşük ama mümkün olduğunca riski azaltmak için bu uygulamayı sürdürmek gerekiyor," dedi. Yolculara Uçak Modu'nu açarak bu tür sorunların önüne geçmeleri çağrısında bulundu.

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