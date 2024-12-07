Telefonları neden uçak moduna alırız? Basit kuralın arkasındaki gerçek!
Uçak yolculuğu sırasında akıllı telefonları Uçak Modu'na almak artık herkesin aşina olduğu bir kural. Ancak, bunun neden önemli olduğu genellikle tam olarak bilinmiyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir pilot, bu yaygın uygulamanın perde arkasını açıkladı. İşte uçak yolculuklarında telefonları neden uçak moduna alırız, almazsak ne olur?
Uçak yolculuklarında kalkışa ve inişe geçmeden önce görevliler, telefonunuzu uçak moduna almanızı ve varsa diğer teknolojik cihazlarınızı kapatmanızı istiyor.
TikTok'ta paylaşım yapan bir pilot, uçak modu özelliğinin kullanılmasının iyi bir nedeni olduğunu açıkladı. Peki, uçak modunu açmazsak ne olur?