Telefonların evrimi (36 yılda nasıl değiştiler?)

1 Motorola DynaTAC 8000X - 1983 İlk taşınabilir ‘el telefonu’. Tam ismi ‘Motorola DynaTAC 8000X Mobile Phone System'.

2 Motorola MicroTAC 9800X – 1989 Gerçekten cebe girebilen ilk ‘cep telefonu’. Orta boy bir çanta büyüklüğündeki ağır araç telefonları da o zamanlar yaygın.

3 Motorola International 3200 – 1992 Tümüyle dijital ilk el telefonu.

4 Nokia 1011 – 1992 Seri olarak üretilen ilk GSM telefonu. Üretimi 1994’e kadar sürdü.

5 IBM Simon – 1993 İlk PDA/telefon kombinasyonu denemesi.

6 Motorola StarTac – 1996 ‘İstiridye’ kapaklı ilk cep telefonu.

7 Nokia 8810 – 1996 Kızaklı telefonların atalarından. Ergonomik tasarımıyla dikkat çekti, Matrix üçlemesinin ilkinde beyazperdeye çıktı.

8 Nokia 9000 Communicator – 1996 İlk akıllı telefon modellerinden. Intel 386 işlemcisi vardı.

9 Ericsson GH688 – 1996 Türkiye’de en çok tutulan ve klasikleşen modellerden. Sağlamlığı ve şeffaf tuşlarıyla fark yarattı.

10 Nokia 8210 – 1999 Yenilikçi tasarımı ve değiştirilebilir kapaklarıyla popüler oldu.

11 Nokia 7110- 1999 WAP tarayıcısı olan ilk cep telefonu.

12 Benefon Esc! – 1999 Dahili GPS modülü olan ilk telefon. Sadece Avrupa’da satıldı.

13 Samsung Uproar – 1999 MP3 çaları olan ilk cep telefonu.

14 Nokia 3210 – 1999 Dahili antenli, T9 metin tahmin özellikli telefon tarihin en popüler ürünlerinden. Toplam 160 milyon adet satıldı.

15 Ericsson R380 – 2000 Yarım kapağı açıldığında dev dokunmatik bir ekran aktive oluyordu.

16 Nokia 3310 – 2000 Avrupa’da çok popüler oldu, tüm dünyada 126 milyon adet satıldı.

17 Ericsson R320 – 2000 WAP tarayıcısı olan az sayıdaki telefonlardan.

18 Nokia 5510 – 2001 Tam qwerty klavyesi olan 5510'da müzik için de 64mb bellek ayrılmıştı.

19 Ericsson T39 – 2001 O zaman için son derece şık, hafif ve küçüktü. Bluetooth ilk kez bu telefonda karşımıza çıktı.

20 Ericsson T66 – 2001 Boyu bir sigara boyunu geçmiyordu.

21 Nokia 7650 - 2002 Dahili kamerası olan ilk Nokia. Minority Report filminde arzı endam etti.

22 Sony Ericsson P800 - 2002 İş insanlarının bayıldığı bir üründü. Renkli dokunmatik ekranı ve 128MB belleği vardı.

23 Nokia N-Gage – 2003 Game Boy’a Nokia’nın yanıtı. Birkaç ödül de aldı ancak zaman içinde Nokia oyundan çekildi.

24 PalmOne Treo 600 – 2003 Telefon, PDA ve kamera özelliklerinin bir ‘iş telefonu’nda en başarılı birleşimlerinden oldu... Blackberry ve Nokia bayrağı devralıncaya kadar.

25 Nokia 6600 – 2003 Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra fenomen haline gelen 6600, Symbian OS Series 60 platformunu kullanan telefonlar içinde en rağbet göreniydi. İleri teknoloji olarak görüldü, tombul tasarımı çok beğenildi, yüksek fiyatına karşın peynir ekmek gibi satıldı.

26 Blackberry Quark 6210 – 2003 Research In Motion firmasının ilk telefon-PDA entegrasyonu.

27 Blackberry 7210 – 2003 6210 piyasada zayıf kalınca renkli ekranlı ve daha güzel tasarımlı üst modeli piyasaya sürüldü.

28 Nokia 7600 – 2003 Nokia’nın ilk 3G telefonlarından. Oldukça hafif ve küçüktü.

29 Motorola Razr V3 – 2004 Cep telefonu pazarına ‘stil’ getiren ürün. Takipçileri çok oldu.

30 Sony Ericsson P910 – 2004 Dokunmatik ve dev gibi ekran, yarım ve tuş takımlı kapak, internet bağlantı özelliği... Zamanın en beğenilen akıllı telefonuydu.

31 Nokia 7610 – 2004 Nokia’nın 1 MP kameralı ilk telefonu.

32 Nokia 6630 – 2004 Uluslararası dolaşım için her türlü aksamı barındıran ilk 3G telefonlardan.

33 Nokia 7280 – 2004 Fortune dergisi tarafından 2004’ün en iyi ürünlerinden biri seçildi. Nokia’nın ‘moda’ odaklı ilk girişimlerinden. Aynası ve tasarımı iyi, numaraların tek tek çark döndürülerek girilmesi kötüydü.

34 Nokia 1110 – 2005 Düşük fiyat kategorisinde en tutulan telefonlardandı. Gelişmekte olan ülkelerde çok sattı.

35 HTC TyTN 100 – 2006 Fiziksel tam klavyesi ve dev ekranıyla o yıl iş insanlarının ilgisini çekti.

36 Nokia N73 – 2006 Tüm zamanların en popüler telefonlarından oldu, her ülkede inanılmaz rakamlara ulaştı. Hala da satılıyor.

37 LG Chocolate KG800 – 2006 Orta fiyat kategorisindeki ilk ‘tasarım’ telefonlardan. Ön kapak, tuşlar dahil, tamamen dokunmatikti.

38 Samsung i607 BlackJack - 2006 Blackberry'nin üreticisi Resarch in Motion firması, bu üründeki ‘Black’ kelimesinden ötürü Samsung'a dava açtı. Firmalar mahkemeye çıkmadan uzlaştılar.

39 iPhone 1.0 – 2007 İlk iPhone

40 HTC Touch – 2007 Çoklu dokunmatik ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla HTC’nin Apple iPhone’a yanıtı.

41 Nokia E90 Communicator – 2007 Nokia’nın akıllı iş telefonlarında beşinci nesil.

42 iPhone 3G – 2008 Apple’ın 2007’de çıkardığı ilk model olan 2G iPhone, tasarımı ve çoklu dokunmatik ekran gibi eğlenceli özellikleriyle dikkat çekti ama bağlantı ve iletişim anlamında tatmin etmedi. Yandaki 3G modeli, bu eleştirileri önemli ölçüde bertaraf etmişti.

43 Nokia N96 - 2008 GPS modülü entegre edilmiş en becerikli ve güzel tasarımlı Nokia.

44 Nokia 5800 – 2008 'Batman-The Dark Knight’ta rol aldı. Şu sıralarda kampanyada.

45 Blackberry Storm – 2008 iPhone ve diğer 3G telefonlara rakip olduğu söylendi, kaliteli ekranı ve yenilikçi dokunma özelliğiyle beğenildi.

46 Samsung Omnia – 2008 Her türlü bağlantı ve ev/ofis uygulamalarıyla Samsung’un en iddialı modellerinden.

47 Sony Ericsson W760i –2008 Walkman müzik arayüz uygulamalarının en gelişmişi ve dahi bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor.

48 Nokia E71 – 2008 Tam fiziki klavyeli telefonların arasından anında sıyrılan, son derece şık ve ergonomik tasarımlı, her türlü bağlantı ve GPS özelliği bulunan bir iş merkezi. Yakında yerini E72’ye bırakacak.

49 HTC Touch Diamond II - 2009 Kocaman, yüksek çözünürlüklü ekran, kompakt ve şık tasarım, bol fonksiyon, karizma.

50 Nokia N97 - 2009 Tam bir iletişim merkezi. Kayarak açılan klavyesi, uygulamalarla kişiselleştirilebilen büyük dokunmatik ekranı ve elbette 32GB dahili belleğiyle pazarın en iyilerinden.

51 Samsung i8910 HD – 2009 Piyasadaki en büyük ve iyi ekranlı, yegane HD video çekim özellikli telefon.

52 iPhone 3GS – 2009 iPhone sonunda gerçek anlamda ‘iş görmeye’ başladı. Üçüncü şahıs uygulamalarını, ofis programlarını ve video çekimini takılmadan gerçekleştiren hızlı işlemci, doğru bir seçim oldu.

53 Google Nexus One - 2010 Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemiyle çalışan Nexus One, firmanın mobil cihaz pazarına giriş modeli. Donanımı HTC tarafından yapıldı.

54 HTC HD2 4.3 inç ebatlı, 480x800 çözünürlüklü dev kapasitif ekranı pazar için oldukça iddialı. Takipçileri ortaya çıkmaya başladı.

55 Blackberry Torch Hem kapasitif dokunmatik ekran hem de Blackberry klasiği olan qwerty klavyeye sahip yeni iş telefonunuz. Elbette multimedya da artık es geçilmiyor.

56 Nokia X6 16 ve 32Gb olmak üzere iki dahili bellek seçeneğiyle gelen X6, bilhassa Ovi Müzik'ten 1 yıl boyunca ücretsiz ve sınırsız şarkı ve albüm indirme hakkı verdiği için, fiyat-performans açısından piyasadaki istisnasız bütün akıllı telefonlara fark atıyor.

57 Palm Pre Plus Bu taraflara yolu düşmese de ABD ve Avrupa'da kendisine hayran kitlesi edinebilmiş bir seri Palm Pre. HP'nin firmayı satın almasından sonra istikamet değiştirip gaza basabilir.

58 HTC Evo 4G Tayvanlı firmanın 4G (LTE) mobil iletişim teknolojisiyle uyumlu, telefonu, bugün ABD ve Uzak Doğu'da bazı 4G şebekelerde kullanılabiliyor. 4.3 inç WVGA OLED ekran da ayrı takdiri hakediyor.

59 Motorola Milestone Amerikalı firmanın güçlü rakipler karşısındaki en önemli kozlarından Milestone serisi, tam qwerty klavyesini kocaman ekranın arkasına gizleme başarısıyla takdir topladı.

60 iPhone 4 Türkiye'ye 3-4 ay rötarla gelebilen Apple iPhone 4, gözün seçebileceğinden daha yüksek çözünürlük sunan Retina Display HD ekranla büyülüyor. Anten problemi biraz moral bozsa da, iPhone 4 halen alınabilecek en şık, hızlı ve kullanışlı akıllı telefon.

61 LS Optimus S Koreli devin halen en akıllı telefonu. İlk çift çekirdekli işlemci taşıyan süper hızlı modeli de pek yakında raflarda olacak.

62 Nokia N8 12 megapiksel, Carl Zeiss mercek kiti, Xenon flaş, 720p HD video çekme ve 3.5 inçlik süper ekranda oynatma özellikleriyle inanılmaz bir 'video' telefonu. Elbette sosyal medya, internette gezinme vs gibi diğer 'telefon' özellikleri de yerinde.

63 HTC Incredible S 4 inç boyutunda kocaman ekranı gerçeten parlak ve net gmrüntü veriyor. 8 MP kamerası da var. Yani video ve fotoğraf eğlencesi tamamen HD üzerine kurulmuş. Android kullanan makinenin internete iPhone 4'ten daha hızlı bağlandığını da ekleyelim.

64 Sony Ericsson Xperia Arc 4.2 inç ve 854x480 çözünürlüklü muhteşem ekrana sahip telefonun en çarpıcı özelliği ise inceliği ve reddot 2010 ödüllü tasarımı. Android işletim sistemli telefonları arasında ilk üçe rahat girer.

65 Samsung Galaxy i9100 S II Video izlemeyi ve internette gezinmeyi ayrı bir keyif haline getiren 4.3 SuperAmoled inç ekranlı cihaz, kendi TouchWiz arayüzüyle Android işletim sistemini daha kullanışlı kılmayı beceriyor. 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcisi de fark yaratıyor gerçekten. Halen Samsung'un yarattığı en iyi telefon.

66 iPhone 4S 89 milimetre ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 4S’te 5MP’lik bir kamera bulunuyor. 140 gram ağırlığında olan akıllı telefon, 1080 p HD video çekebiliyor.

67 Nokia Lumia 920 Nokia Lumia 920’nin 4.5 inç 16 Milyon PureMotionHD+ IPS dokunmatik 1280x768 çözünürlüğe sahip ekranı bulunuyor. 8MP ve çift led flaşlı kamerası bulunan cihaz, 1080p HD video kayıt özellinine sahip.

68 HTC Desire 720p HD video kayıt ve otomatik flaşlı 5 megapiksel kamera işlevlerine sahip makine, 800MHz Qualcomm 7230 işlemci kullanıyor.

69 Note 4 3,7 megapiksel çözünürlükte ön kameraya sahip olan Galaxy Note 4, ön kamerası sayesinde 120 derecelik açıyla geniş özçekim fotoğraf çekme (Selfie) imkanı sunuyor. 1440 x 2560 ekran çözünürlüğüne sahip olan Note 4, parmak izi okuyucusuna da sahip.

70 iPhone 5 2012’de piyasaya sürülen ve 8 MP’lik kameraya sahip olan iPhone 5, 136×640 çözünürlüklü Retina ekrana sahip. Akıllı cihaz, 8 saat boyunca 3G konuşma süresi sağlıyor ve 3264×2448 çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor.

71 Galaxy S5 Mini Parmak okuma ve kalp atış hızı monitörüne sahip S5 Mini 8 megapiksel kamerası bulunuyor. 4.5 inç 1280x720 Super AMOLED ekranlı cihazın 1.4 GHz quad-core işlemcisi bulunuyor. 1.5 GB RAM’le çalışacak Galaxy S5 Mini 16 GB dahili hafızaya sahip.

72 iPhone 5C 132 gram ağırlığında olan ve 8 MP’lik bir kamerası bulunan iPhone 5C, 720p HD video kaydedebiliyor. iPhone 5C’de aynı zamanda yüz algılama ve pozlama denetimi gibi özellikler bulunuyor.

73 iPhone 5S 101.6 milimetre ekran büyüklüğüne sahip olan iPhoen 5S, 112 gram ağırlığında. 8MP’lik bir kamerası olan iPhone 5S’de 64 bit mimariye sahip A 7 çip bulunuyor. 1080p HD video kaydedebilen cihaz, Retina ekrana sahip.

74 Galaxy S5 5.1 inç ekrana sahip olan Galaxy S5’te 16 MP’lık bir kamera bulunuyor. 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 805 (Dört Çekirdekli) işlemciye sahip olan akıllı telefon, 2800mAh batarya sahip.

75 BlackBerry Z10 BlackBerry Z10, 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Z10, full dokunmatik ekrana sahip. Kısaca, Qwerty klavyesi bulunmuyor. Piksel yoğunluğu 356 ppi olan Z10, bu özelliğiyle 326ppi çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

76 Galaxy Note Edge 5,6 inç Quad HD ekrana sahip olan Galaxy Note Edge’in 3000 mAh bataryası bulunuyor. 3GB Ram belleği bulunan Akıllı telefonun 32 ve 64 GB’lık iki ayrı modeli bulunuyor.

77 LG G3 LG G,3 5.5-inç büyüklüğünde ve QHD yani 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe ve True HD IPS+LCD ekrana sahip. İnç başına düşen piksel yoğunluğu 534 olan dolayısıyla keskin görüntü anlamında en iyi olmaya aday olan LG G3, özellikle ekran konusunda liderlik iddiasında.

78 iPhone 6 4.7 inç ekranı bulunan iPhone 6, 326 ppi, 1334 x 750 piksel çözünürlüğe sahip. A8 çiğe sahip olan akıllı telefon, 1080p HD video kaydı yapabiliyor. 120 gram ağırlığa sahip olan cihazda 8 MP’lik bir kamera bulunuyor.

79 iPhone 6 Plus 172 gram ağırlığında olan ve 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sakip olan iPhone 6 Plus, 139.7 milimetrelik bir ekrana sahip.

80 Google Pixel XL: Google Pixel XL 154.7 x 75.7 x 8.6 mm‘lik ölçülere sahip. %71.2 ekran kasa oranı olan Google Pixel XL 1440 x 2560 çözünürlük değerlerine sahip.

81 Samsung Galaxy S7 edge: Cihaz 150.9 x 72.6 x 7.7 mm boyutlara sahip. Ağırlığı ise 157 gram

82 iPhone 8: iPhone 8, ön ve arka yüzüyle cam tasarıma sahip. 4.7 inç boyutunda olan ekranı, 750x1334 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı IPS LCD panelden oluşuyor.

83 Samsung Galaxy Note 8: 6.3 inçlik Super AMOLED ekrana ev sahipliği yapan Galaxy Note 8'in akıllı kalemi de bulunuyor.

84 Google Pixel 2: 5 inç ekrana ev sahipliği yapan cihazın sunduğu çözünürlük ise 1920 x 1080 piksel.





85 iPhone XS Max: iPhone XS Max'te 4 GB RAM kapasitesi yer alırken, depolama seçenekleri ise 64 GB, 256 GB ve 512 GB