Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? (Karakter analizi)

1 Telefonunuzu kullanma şekliniz bu seçeneklerden hangisine benziyor?

2 Cevabınız 1 ise kendine güveni yüksek birisiniz. Başarı için her şeyi yapmaya hazırsınız ve risk almayı seviyorsunuz.

3 Cevabınız 2 ise mantık sizi en iyi tarif eden kelime. Bir sonraki adımınızı çok önceden tartıyorsunuz.

4 Cevabınız 3 ise hızlı biçimde karar alan birisiniz. Ortamlara hızlıca adapte olabiliyorsunuz ve kendiniz yeni duruma göre konumlandırabiliyorsunuz.

5 Cevabınız 4 ise yalnızlığı seviyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız ancak önce bunları kafanızda oturmanız lazım.

6 YUMURTALARI KUTUYA NASIL YERLEŞTİRİRSİN? Elinde 4 tane yumurta ve 10'lu bir yumurta kutusu var. Yumurtaları kutuya hangi şekilde dizerdin? Yukarıdaki 4 alternatiften birini seç sana en kuvvetli kişilik özelliğini söyleyelim.

7 Alternatif A - Eğer bu şekilde zikzak olarak dizmeyi seçtiyseniz en güçlü yönünüz yaratıcılığınız. Devamlı yeni fikirler üretir ve asla aynı şeyi uzun süre yapamazsınız. Onlarca farklı görevi aynı anda yerine getirebilen ve daima dikkatleri üzerinde toplamayı başaran birisiniz.

8 Alternatif B - Eğer bu şekilde bütün yumurtaları tek bölgede toplamayı tercih ettiyseniz en güçlü yönünüz mantığınız ve analitik zekanız. Bir şeyleri organize etmek için doğmuşsunuz. En zor işlerin altından bile azminiz ve sistemli çalışmanız sayesinde kalkabilirsiniz.

9 Alternatif C - Eğer şekildeki gibi dengeli bir biçimde yumurtaları dizdiyseniz en güçlü özelliğiniz esnekliğiniz. Her türlü zorlukların arasında rahatlıkla manevra yapabilir ve küçük oyunlarla bu zorlukları bertaraf etmesini bilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık birisiniz.

10 Alternatif D - Eğer yumurtaları şekildeki gibi dizmeyi tercih ettiyseniz en güçlü yanınız kararlılığınız ve kesinliğiniz. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz ve olayları hızla analiz edip doğru kararı verebiliyorsunuz. Çevrenizde her zaman ilgi odağısınız.





11 İLK GÖRDÜĞÜNÜZ HAYVAN HANGİSİ? Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?

12 Kedi Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.

13 Köpek Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.

14 Aslan Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.

15 At Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.

16 VAZOYU KİM KIRDI? Yerdeki vazoyu kim kırdı? Resime bakarak yaptığın seçim karakterinle ilgili çok şey anlatıyor.

17 Eğer A seçeneğindeki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; sorumluluk sahibi bir kişiliğiniz var. Etrafınızdaki her şey ve herkes için çok dikkatlisiniz. Ortada bir suç varsa gerektiğinde sevdiğiniz kişi için o suçu üzerinize almaktan çekinmezsiniz.

18 Eğer B seçeneğindeki en büyük çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; vicdan sahibi bir karakteriniz var. İnsanları yargılamadan önce onları anlamayı istiyorsunuz. Desteğinizi ihtiyacı olan insanların her zaman yanında oluyorsunuz.

19 Eğer C'deki çocuğu seçtiyseniz; duygularınızı, düşüncelerinizi kendi faydanız için gizlemekte çok iyisiniz. Lider bir karaktere sahipsiniz. Problemlere koşulların değil, insanların sebep olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yüzden etrafınızdaki herkese karşı temkinli yaklaşıyorsunuz.

20 Eğer D'deki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insansınız. Yaptığınız hataları hep aklınızın bir köşesinde tutarak her gün daha iyi bir insan olmak için çabalıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara çok çabuk güveniyorsunuz ve fazlaca hassassınız.





21 BU RESİMDE İLK BAKIŞTA NE GÖRÜYORSUN? Aslan. Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir. Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.

22 Ördek. İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var.



Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.





23 İki timsah. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz. Kuş. Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.

24 Köpek burnu. Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz. Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.

25 Wolverine. Marvel evreni fanısınız. Tony Stark'ın karizması ve Kaptan Amerika'nın dayanıklılığını izlemeyi tercih edenlerdensiniz. İki Batman. Gördüğünüz şey birbirine bakan iki Batman ise DC evreni fanısınız. Gotham şehrinin karanlık sokakları daha çok ilginizi çekiyor.

26 HANGİSİNE DAHA ÖNCE YARDIM EDERSİN? Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

27 Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz.

28 Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız.

29 3 numaradaki sakat adamı tercih ettiyseniz; anı yaşamaktan, iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Yaygaradan hoşlanmazsınız ve asla insanların size söylediklerinden fazlasını yapmazsınız. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz.