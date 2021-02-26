Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu

WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla artan Telegram, uygulamayı bir dizi yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor.

26.02.2021 - 13:23

Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu - 1
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.
Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu - 2
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.
Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu - 3
O uygulamalardan birisi olan Telegram,  WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak özelliklere kavuşuyor.
Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu - 4
The Verge’de yer alan habere göre,  iOS ve Android uygulamaları için yayınlanan Telegram 7.5.0 güncellemesi platforma bir dizi yenilik ekliyor.
Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu - 5
Aynı habere göre, bu güncelleme ile kullanıcılar otomatik silinen mesajlar özelliğine kavuşacak.  Bu özellik ile kullanıcılara belirli bir sohbet için mesajların otomatik olarak silinmesini ayarlama seçeneği sunulacak.
Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu - 6
Kullanıcılar bu opsiyonu kullanırken 24 saat veya 7 gün arasında seçim yapabilecek ve zamanlayıcı ayarlandıktan sonra gönderilen tüm mesajlar herkes için otomatik olarak silinecek.
Telegram'dan yeni adım: Yeni özelliklerini duyurdu - 7
Telegram grupları ve kanalları için zamanlayıcı özelliğini yalnızca yöneticiler etkinleştirebilecek. Söz konusu özelliklerin önümüzdeki günlerde kullanıma girmesi bekleniyor.

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