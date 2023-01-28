Terminatör gerçek oldu: Şekil değiştirebilen insansı robot hapishaneden kaçtı

ANA MADDE OLARAK GALYUM KULLANDILDI

Benzer bir şey yapabilen bir robot tasarlamak için araştırmacıların, ortam sıcaklığında yumuşak ve katı haller arasında kolayca geçiş yapabilen, toksik olmayan bir malzemeye ihtiyaçları vardı. Uzmanlar bu nedenle, standart basınçta erime noktası 29,76 santigrat derece olan yumuşak bir metal olan galyuma yöneldi. Ardından bilim insanları, bir "manyeto aktif katı-sıvı faz geçiş makinesi" dedikleri şeyi üretmek için manyetik parçacıklarla bir galyum matrisi oluşturdu.