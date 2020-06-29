Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama)

Tanıtıldıktan sonra pek çok konsept çalışma ile gündeme gelen Tesla Cybertruck ile ilgili Elon Musk'tan ilginç bir iddia geldi.

ntv.com.tr 29.06.2020 - 07:52

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 1

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi  Elon Musk şirketin ilk pick up modeli olan Cybertruck ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. 

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 2

Söz konusu modelin amfibik özelliklere sahip bir konsept çalışmasına yorum yapan Musk "Bence bunu yapabiliriz" şeklinde bir cevap verdi. 

 

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 3

Musk geçtiğimiz aylarda Cybertruck'ın suda bir süre yüzebileceğini iddia etmişti. Ancak bu aracın amfibik özelliklere sahip olduğu anlamına gelmiyor. 

 

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 4

Tesla ilk elektrikli pickup modelini 2019’un son aylarında tanıtmıştı. İşte 2021 sonunda seri üretime geçmesi beklenen modelin özellikleri… 

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 5

40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak. 40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.  

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 6

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.  

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 7

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi. 

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 8

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.  

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 9

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motlrlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.  

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 10

Bu versiyonun 0'dan 100 km'ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye.  

 

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 11

Bu en yüksek versiyona sahip olmak isteyenler bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.  

Tesla Cybertuck yüzebilecek mi? (Elon Musk'tan ilginç açıklama) - 12
Tesla bütün pickup modellerine otonom sürüş paketini de isteğe bağlı olarak ekleyecek. Otonom sürüş isteyenler 7 bin dolar daha ödemek zorunda kalacak.
  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER