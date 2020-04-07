Tesla geliştirdiği solunum cihazını tanıttı

Musk, halihazırda şirketinin elinde bulunan solunum cihazlarını ücret talep etmeden hastanelere göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Twitter'dan konu ile ilgili açıklama yapan Musk "Tek şarım bu cihazların depolara kaldırılmaması ve kullanılması" demişti.

Musk'ın bu teklifine ilk yanıt veren ülke Ukrayna oldu. Ukrayna'nın Washinton elçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ukrayna'nın solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğu ve Musk'ın cihazlarının ülkeye ulaştırılması için işbirliğine hazır olunduğu bilgisinin altı çizildi.