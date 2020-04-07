Tesla geliştirdiği solunum cihazını tanıttı

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretmeyi teklif eden Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın bu açıklamasından yaklaşık 2 hafta sonra Tesla mühendisleri geliştirdikleri solunum cihazının prototipini tanıttı.
Söz konusu solunum cihazının tasarımı büyük oranda Tesla modellerinin parçalarına dayandırıldı. Bu yöntem sayesinde şirketin mevcut malzemelerinin yeniden solunum cihazı üretmek adına kullanabildiği bilgisinin altı çizildi.
Musk, halihazırda şirketinin elinde bulunan solunum cihazlarını ücret talep etmeden hastanelere göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Twitter'dan konu ile ilgili açıklama yapan Musk "Tek şarım bu cihazların depolara kaldırılmaması ve kullanılması" demişti.
Musk'ın bu teklifine ilk yanıt veren ülke Ukrayna oldu. Ukrayna'nın Washinton elçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ukrayna'nın solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğu ve Musk'ın cihazlarının ülkeye ulaştırılması için işbirliğine hazır olunduğu bilgisinin altı çizildi.
Geçtiğimiz günlerde corona virüs ile mücadele kapsamında ABD'nin Californiya eyaletine 1000 adet solunum cihazı gönderen Musk, Tesla'nın New York eyaletinin Buffalo kentinde bulunan fabrtikasının solunum cihazı üretmek için olabilecek en kısa sürede açılacağını duyrmuştu.
Musk Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında "New York'taki fabrikamız solunum cihazı üretemek için en kısa sürede yeniden açılacak.New York'ta yaşayan herkese yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Geçtiğimiz günlerde, Musk, COVID-19 ile ilgili çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları corona virüsten daha tehlikeli ifadelerine yer vermişti
Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından attığı tweette “Corona virüsü paniği aptalca” ifadelerini kullanmıştı.
Elon Musk kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan ismi. Peki kim bu Elon Musk?
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
1992 yılında, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.