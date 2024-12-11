Tesla robotunun yeni özellikleri tanıtıldı: "ABD başkanından daha İyi yürüyor"
Tesla CEO'su Elon Musk, gelişmiş özelliklere sahip "insansı robot" Optimus'un yeni yeteneklerini paylaştı. "Kameraları kapatılan" ve engebeli arazide dengesini sadece hissederek sağlayan robotun performansı büyük beğeni topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise robotun ABD Başkanı Joe Biden'dan daha iyi yürüdüğünü savundu.
Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin insansı robotu Optimus’un gelişmiş özelliklerini içeren yeni bir video paylaştı. Videoda, Optimus’un kameralarının kapalı olduğu ve engebeli arazide dengesini yalnızca dokunma duyusu ve yapay zeka yardımıyla sağladığı anlar gözler önüne serildi.