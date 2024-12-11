Tesla robotunun yeni özellikleri tanıtıldı: "ABD başkanından daha İyi yürüyor"

Tesla CEO'su Elon Musk, gelişmiş özelliklere sahip "insansı robot" Optimus'un yeni yeteneklerini paylaştı. "Kameraları kapatılan" ve engebeli arazide dengesini sadece hissederek sağlayan robotun performansı büyük beğeni topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise robotun ABD Başkanı Joe Biden'dan daha iyi yürüdüğünü savundu.

Tesla robotunun yeni özellikleri tanıtıldı: "ABD başkanından daha İyi yürüyor" - 1

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin insansı robotu Optimus’un gelişmiş özelliklerini içeren yeni bir video paylaştı. Videoda, Optimus’un kameralarının kapalı olduğu ve engebeli arazide dengesini yalnızca dokunma duyusu ve yapay zeka yardımıyla sağladığı anlar gözler önüne serildi.

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Tesla robotunun yeni özellikleri tanıtıldı: "ABD başkanından daha İyi yürüyor" - 2

Robotun dengesini sağlamak için kollarını açması ve yokuş aşağı hızlanması gibi hareketleri, izleyenleri şaşırttı. Zaman zaman düşmekten son anda kurtulan robot, insan hareketlerine oldukça benzer bir şekilde denge sağlıyor.

Tesla robotunun yeni özellikleri tanıtıldı: "ABD başkanından daha İyi yürüyor" - 3

Videonun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Optimus’un vücut koordinasyonunun, Joe Biden’ınkinden daha iyi olduğunu savundu. Diğer bazı yorumlar ise esprili bir şekilde, “Başkan robot olabilir mi?” şeklinde ifade edildi.

Tesla robotunun yeni özellikleri tanıtıldı: "ABD başkanından daha İyi yürüyor" - 4

"GÜNLÜK YÜRÜYÜŞLER ZİHNİ TEMİZLER"

Elon Musk, videonun açıklamasında, “Günlük yürüyüşler zihni temizler” ifadelerine yer verdi. Bu, robotun insan hareketlerini simüle etme yeteneğinin gelişmişliğini vurgulayan bir detay olarak dikkat çekti.

Tesla robotunun yeni özellikleri tanıtıldı: "ABD başkanından daha İyi yürüyor" - 5

Tesla CEO’su, Optimus’u "otonom asistan, insansı dost" olarak tanımlıyor. Robot, son olarak Ekim ayında Kaliforniya’da düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Etkinlikte, Optimus, katılımcılarla etkileşimde bulunarak soruları yanıtlamış ve çeşitli istekleri yerine getirmişti.

Tesla, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatılmış olan Optimus’u, gelecekte birçok farklı sektörde kullanmayı planlıyor.

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