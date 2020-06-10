Tesla'dan elektrikli minibüs adımı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla 12 koltuklu bir minibüs modeli geliştiriyor. Söz konusu araç Elon Musk’ın tünel projesinde kullanılacak. Söz konusu tünel Rancho Cucamonga şehrini Ontario Uluslararası Havaalanı’na bağlayacak.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 09:13

Tesla'dan elektrikli minibüs adımı - 1

Geçtiğimiz dönemde elektrikli SUV, kamyon ve Cybertruck modelleri ile adından sıkça söz ettiren Tesla’nın sıradaki projesi belli oldu.

Tesla'dan elektrikli minibüs adımı - 2

Mashable‘da yer alan habere göre Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla elektrikli minibüs geliştirmek için çalışmalara başladı.

Tesla'dan elektrikli minibüs adımı - 3

Aynı habere göre, 12 koltuklu elektrikli minibüs Elon Musk tarafından kurulan ve tüneller yardımıyla trafik sorununu çözmeyi amaçlayan Boring Company tarafından kullanılacak.

Tesla'dan elektrikli minibüs adımı - 4

California eyaletinden gerekli onayları alan elektrikli minibüsün kullanılacağı tünel ağı, Rancho Cucamonga şehrini Ontario Uluslararası Havaalanı’na bağlayacak.

Tesla'dan elektrikli minibüs adımı - 5
12 yolcu kapasitesinin yanı sıra geniş bir bagaj alanına da ev sahipliği yapacak olan elektrikli minibüs saatte 200 kilometre hızla tüneller içerisinde ilerleyebilecek.
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