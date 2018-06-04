Tesla hissedarları Elon Musk'ı görevden almayı oylayacak
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları yarın Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden almayı oylayacak.
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1Tesla şirketinin yarın yapılacak yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak.
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2BBC'de yer alan habere göre, Tesla'nın önde gelen hissedarlarından biri olan Jing Zhao isimli bir hissedar, Musk'un yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önerdi.
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Şirketin CEO'su olan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.
Tesla yönetim kurulu ise CEO ve yönetim kurulu üyelerinin bu dönemde görevlerinden alınmaması gerektiğini savunan bir açıklama yayımladı.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tesla gelişme döneminde ve uzun dönemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için iyi yönetime ihtiyaç var. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ayırmak şirketin ve hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeyecektir."
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ELON MUSK KİMDİR?Elon Musk yaptığı yatırımlar ile kuşkusuz teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim? Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
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2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
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SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.