Tesla'nın 'otomatik pilotu' bu kez polis aracına çarptı
ntv.com.tr
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Tesla Model S aracını otomatik pilotta kullanan bir kadın, park halinde polis aracına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı olmazken Tesla sürücüsü hafif yaralandı. Son olayla birlikte Tesla'nın otomatik pilot özelliğinin güvenirliğiyle ilgili tartışmalar yeniden başladı.
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PARK HALİNDEKİ POLİS ARACINA ÇARPTIABD'nin Kaliforniya eyaletinde Laguna Beach şehrinde Tesla Model S otomobilinin otomatik pilot özelliğini kullanan sürücü, part halindeki bir polis aracına çarparak hafif yaralandı.
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CAN KAYBI YOKKaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis aracının park halinde olması ve polislerin araçta olmaması olası bir can kaybını engelledi.
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"KAZALARI TAMAMEN ENGELLEMİYOR"Tesla, zaman zaman yaptığı açıklamalarla otomatik pilot özelliğinin sürücünün sorumluluklarını tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.
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"ELLERİNİZ DİREKSİYONDA OLSUN"Otomatik pilot özelliğinin tüm kazaları engellemeyeceğine dikkat çeken yetkililer, sürücüleri ellerinin sürekli direksiyonda olması konusunda uyarıyor.
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TEKNİK ARAŞTIRMA SÜRÜYORSon kazayla birlikte Tesla'nın "yarı bağımsız sürücü modu" tekrar tartışmalara konu olurken, son yaşanan kazayla ilgili teknik araştırma sürüyor.
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TEHLİKE ANINDA SÜRÜCÜYÜ UYARIYOR
Kaza sırasında sürücünün ne yaptığı ise henüz açıklanmadı.
Tesla Model S, yarı bağımsız sürüş modunda çeşitli ses ve görsel efektlerle kullanıcıları uyararak tehlikelere dikkat çekiyor.
Bu yüzden sürücünün ellerinin direksiyonda ve hamle yapmaya hazır olması hayati önem taşıyor.
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123 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTITesla, geçtiğimiz Mart ayında , direksiyon sorunu nedeniyle Nisan 2016'dan önce üretilen 123 bin Model S aracı geri çağırdığını açıklamıştı.
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8Soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araçların direksiyon civata dişlerinde aşınmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun düşük hızlarda sürüşü ve park anında sürücüyü zorlayabileceği ifade edilmişti.