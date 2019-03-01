Tesla 'uygun fiyatlı' modelini satışa sundu (Sadece internetten)
ntv.com.tr
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 sedan'ı satışa çıkardı. Peki Model 3 sedan'ın fiyatı ve özellikleri neler? İşte Tesla'nın son modeli ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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Tesla’nın CEO’su Elon Musk 2016'dan beri defalarca dile getirdiği sözünü dün akşamki lansman ile tuttu.
Tesla uzun bir bekleyişin 'uygun fiyatlı' modelini satışa sundu.
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235 bin dolarlık (yaklaşık 190 bin TL) fiyat etiketi ile dikkat çeken otomobil, sadece internet üzerinden satın alınabilecek.
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3350 kilometre menzile sahip olan Tesla Model 3 sedan'ın çıkabildiği maksimum hız 209 KM/saat. Otomobil 0'dan 100'e ise 5.6 saniyede çıkabiliyor.
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ELON MUSK KİMDİR?
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
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11SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.