Tesla'ya "acil durum kapı kolu" soruşturması

ABD makamları, acil durum kapı açma kontrollerinin bir kaza anında kolayca erişilebilir veya açıkça tanımlanabilir olmayabileceği endişeleri üzerine Tesla Model 3 sedan araçlar hakkında kusur soruşturması başlattı.

Reuters'ın haberine göre Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bünyesindeki Kusur Soruşturma Ofisi, bugün yaptığı açıklamada, incelemenin tahminen 179 bin 71 adet 2022 model aracı kapsadığını bildirdi.

Soruşturma, araçların mekanik kapı açma mekanizmasının gizli, etiketsiz ve acil durumlarda yerini bulmanın sezgisel olmadığı yönündeki bir şikâyet dilekçesinin beraberinde geldi.

Şirketin araçları, geleneksel mekanik kollar yerine düğmelerle açılan elektronik kapı mandallarına dayanıyor.

Tesla, acil durumlar veya güç kesintileri için manuel bir kapı açma mekanizması bulundursa da uzmanlar, mekanik kolların özellikle arka koltuktaki yolcular için tutarlı bir şekilde görünür, etiketli veya sezgisel olmadığını savunuyor.