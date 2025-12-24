Tesla'ya "acil durum kapı kolu" soruşturması
24.12.2025 16:19
NTV - Haber Merkezi
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, acil durum kapı açma kontrollerinin erişilebilirliği konusundaki endişeler üzerine Tesla Model 3 araçlar için inceleme başlattı.
ABD makamları, acil durum kapı açma kontrollerinin bir kaza anında kolayca erişilebilir veya açıkça tanımlanabilir olmayabileceği endişeleri üzerine Tesla Model 3 sedan araçlar hakkında kusur soruşturması başlattı.
Reuters'ın haberine göre Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bünyesindeki Kusur Soruşturma Ofisi, bugün yaptığı açıklamada, incelemenin tahminen 179 bin 71 adet 2022 model aracı kapsadığını bildirdi.
Soruşturma, araçların mekanik kapı açma mekanizmasının gizli, etiketsiz ve acil durumlarda yerini bulmanın sezgisel olmadığı yönündeki bir şikâyet dilekçesinin beraberinde geldi.
Şirketin araçları, geleneksel mekanik kollar yerine düğmelerle açılan elektronik kapı mandallarına dayanıyor.
Tesla, acil durumlar veya güç kesintileri için manuel bir kapı açma mekanizması bulundursa da uzmanlar, mekanik kolların özellikle arka koltuktaki yolcular için tutarlı bir şekilde görünür, etiketli veya sezgisel olmadığını savunuyor.
ÖLÜMLÜ KAZALAR
Tesla geçen ay ABD'nin Wisconsin eyaletinde, tasarım hatası nedeniyle aracın kapılarını açamadıkları ve içeride mahsur kaldıkları belirtilen ve beş kişinin hayatını kaybettiği Model S kazası nedeniyle dava edilmişti.
Otomobil üreticisi ayrıca, geçen yıl kasım ayında da San Francisco'da meydana gelen Cybertruck kazasında ölen iki üniversite öğrencisinin ailesi tarafından da dava edildi.
Aileler, gençlerin kapı kolu tasarımı yüzünden yanan araçta kilitli kaldığını öne sürüyor.
Kusur dilekçesinin işleme alınması, araçların geri çağrılacağı anlamına gelmiyor ancak bu adım, güvenlikle ilgili kusurların doğrulanması halinde daha ileri tedbirlere yol açabilecek inceleme sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor.
NHTSA, eylül ayında elektronik kapı kollarının çalışmaz hale geldiği raporları üzerine yaklaşık 174 bin 290 Model Y araç hakkında ön değerlendirme başlatmıştı.
ELON MUSK ELEKTRİKLİ KAPILARDA ISRARCI
Tesla CEO'su Elon Musk'ın güvenlik endişelerine rağmen elektrikli kapılarda ısrarcı olduğu biliniyor.
NHTSA, Tesla sahiplerinden gelen şikâyetlerin devam etmesi üzerine şirketten kayıtları talep etti.
Araç sahipleri, pil gücü kaybı ve diğer durumlarda kapı kollarının normal kullanımının engellendiğini, bu nedenle araçlarına giremediklerini veya araçtan çıkamadıklarını belirtiyor.
Bazı vakalarda araç sahiplerinin çocuklarının sıcak araçlarda mahsur kaldığı, acil müdahale ekiplerinin müdahalesinin veya camların kırılmasının gerektiği bildirildi.
NHTSA, Tesla'ya gönderdiği dilekçede, şirketin bilgi taleplerine tam, doğru veya zamanında yanıt vermemesi ya da reddetmesi durumunda ihlal başına günlük 27 bin 874 dolara varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
TESLA'NIN RAKİPLERİ KAPI KOLU TASARIMLARINI GÖZDEN GEÇİRİYOR
Bloomberg'ün haberine göre Tesla tasarım öncüsü Franz Von Holzhausen, daha önce basına verdiği demeçlerde şirketin kapı kolu tasarımını değiştireceğini söylemişti.
Rivian dahil olmak üzere Tesla'nın rakipleri de gömme montajlı veya geri çekilebilir kapı kolu tasarımlarını yeniden değerlendiriyor.
Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, yakın zamanda yaptığı açıklamada, müşterilerinin gömme montajlı elektronik kapı kollarını istemediğini ve VW'nin bunları kullanma planı olmadığını vurgulamıştı.
Çinli markalar ise kapı kolları konusunda daha açıkça işaretlenmiş, erişilebilir ve kullanımı kolay acil durum mekanizmaları gerektiren yeni araç güvenlik standartları uygulamaya hazırlanıyor.
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, taslak standartları yayımlayarak görüşe açtı.