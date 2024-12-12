The Game Awards 2024 ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenecek? Yılın en iyi oyunları belli oluyor

The Game Awards, oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak bu yıl da oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Canlı yayınlanacak olan etkinlikte, yıl boyunca piyasaya sürülen en iyi oyunlar çeşitli kategorilerde yarışacak. Her kategorideki en iyi yapımlar, hem jüri üyelerinin hem de oyuncuların oylarıyla belirlenecek ve kazananlar prestijli ödüllerin sahibi olacak. Peki, The Game Awards 2024 ne zaman?

The Game Awards 2024 ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenecek? Yılın en iyi oyunları belli oluyor - 1

The Game Awards video oyun endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden biridir. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, yıl boyunca çıkmış en iyi oyunları ve oyun sektöründeki önemli başarıları kutlar. Tören sırasında "Yılın Oyunu," "En İyi Sanat Yönetimi," "En İyi Oyun Yönetimi," ve "En İyi Bağımsız Oyun" gibi birçok kategoride ödüller verilir.

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The Game Awards 2024 ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenecek? Yılın en iyi oyunları belli oluyor - 2

THE GAME AWARDS NE ZAMAN?

Ayrıca, etkinlikte yeni oyun duyuruları, fragmanlar ve dünya prömiyerleri de yer alır. Oyun dünyasından tanınmış isimler, geliştiriciler, yayıncılar ve içerik üreticileri bu törene katılarak ödülleri sunar veya alır.

The Game Awards, bu yıl Türkiye saati ile 13 Aralık gecesi 03.00'da oyunseverler ile buluşacak. Sunumun ilk saatleri açılış seromonisine ev sahipliği yapacak. 

The Game Awards 2024 ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenecek? Yılın en iyi oyunları belli oluyor - 3

Etkinlik, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından canlı olarak izlenir ve büyük bir popülerlik taşır​.

The Game Awards 2024 ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenecek? Yılın en iyi oyunları belli oluyor - 4

THE GAME AWARDS NASIL İZLENİR?

The Game Awards canlı olarak birçok dijital platformdan izlenebilir. Resmi yayın kanalları şunlardır:

YouTube: The Game Awards’ın resmi YouTube kanalından 4K çözünürlükte canlı yayın izleyebilirsiniz.

Twitch: Oyun severler Twitch’te etkinliğin resmi yayınını ve topluluk yorumlarını takip edebilir.

TikTok: Mobil kullanıcılar TikTok üzerinden canlı yayını izleyebilir.

X (Twitter): Etkinlikle ilgili canlı güncellemeler ve videolar X platformunda paylaşılır.

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