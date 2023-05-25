The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir?

Dünyaca ünlü film serisi The Lord of the Rings'in karakteri Gollum'a yoğunlaşan oyunun sistem gereksinimleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu. Çıktığı ilk gün beklenen etkiyi yaratamayan Gollum oyunu, video oyun inceleme platformları tarafından çok düşük değerlendirme aldı.
Herkes tarafından merakla beklenen The Lord of the Rings:Gollum'un Türkiye satış fiyatı bilgisayar için 595 TL olarak belirlendi. Oyunun Playstation ve Xbox versiyonu ise 599 TL'den satışa çıktı.
Minimum sistem gereksinimleri;
Önerilen sistem gereksinimleri;
The Lord of the Rings Gollum’un inceleme puanları ise şöyle;