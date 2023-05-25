The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir?

OYUNUN TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

Herkes tarafından merakla beklenen The Lord of the Rings:Gollum'un Türkiye satış fiyatı bilgisayar için 595 TL olarak belirlendi. Oyunun Playstation ve Xbox versiyonu ise 599 TL'den satışa çıktı.