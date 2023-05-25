The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir?

The Lord of the Rings: Gollum oyunu bugün (25 Mayıs) PS4/5, PC ve Xbox üzerine satışa çıktı. Video oyunları inceleme platformlarının oyuna verdiği puan oyunseverlerin dikkatini çekti. Peki, The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir?

The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir? - 1

Dünyaca ünlü film serisi The Lord of the Rings'in karakteri Gollum'a yoğunlaşan oyunun sistem gereksinimleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu. Çıktığı ilk gün beklenen etkiyi yaratamayan Gollum oyunu, video oyun inceleme platformları tarafından çok düşük değerlendirme aldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir? - 2

OYUNUN TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

Herkes tarafından merakla beklenen The Lord of the Rings:Gollum'un Türkiye satış fiyatı bilgisayar için 595 TL olarak belirlendi. Oyunun Playstation ve Xbox versiyonu ise 599 TL'den satışa çıktı.

The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir? - 3

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum sistem gereksinimleri;

  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060, 6GB / AMD Radeon R9 290X, 4 GB
  • İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 3 1300X
  • DirectX: Sürüm 12
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11
  • Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri;

  • RAM: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8GB / AMD Radeon RX 6750 XT 12GB
  • İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 3 1300X
  • DirectX: Sürüm 12
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11
  • Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan
The Lord of the Rings: Gollum'un sistem gereksinimleri nelerdir? Gollum fiyatı nedir? - 4

PLATFORMLARIN OYUNA VERDİĞİ İNCELEME PUANLARI

The Lord of the Rings Gollum’un inceleme puanları ise şöyle;

  • MetaCritic 38/100
  • OpenCritic 39/100
  • Gamespot 2/10
  • Shacknews 6/10
  • Push Square 2/10
  • PCGamesN 3/10
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