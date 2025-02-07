The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (IEM Katowice çeyrek final)

Eternal Fire, Intel Extreme Masters (IEM) Katowice turnuvası çeyrek final maçında The Mongolz ile karşı karşıya gelecek. Polonya'da düzenlenen turnuvada rakiplerini bir bir yenerek eleyen Türkiye temsilcisi Eternal Fire, Counter Strike 2'de tarih yazmak istiyor. Peki, The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (IEM Katowice çeyrek final) - 1

Dünyanın en popüler oyunu olan Counter Strike 2'de Türkiye'yi uluslararası turnuvada temsil eden Eternal Fire, bugün The Mongolz ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Intel Extreme Masters (IEM) Katowice turnuvasında mücadele eden temsilcimiz kazanmak için tüm kozlarını oynayacak. Peki, The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (IEM Katowice çeyrek final) - 2

THE MONGOLZ-ETERNAL FİRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Intel Extreme Masters (IEM) Katowice çeyrek final maçında Eternal Fire 7 Şubat 2025 Cuma günü saat 17.45'te The Mongolz ile mücadele edecek.

Karşılaşma Twitch TV'den canlı olarak yayınlanacak.

The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (IEM Katowice çeyrek final) - 3

ÇEYREK FİNALDE HEDEF GALİBİYET

Eternal Fire, çeyrek finalde The Mongolz ile karşılaşacak. Bu eşleşme, geçen yıl IEM Rio 2024’te oynanan ve The Mongolz’un kazandığı 2-1’lik serinin rövanşı niteliğinde olacak.

Eternal fire mücadeleyi kazanıp adını yarı finale yazdırmak için sahnede olacak.

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