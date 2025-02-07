The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (IEM Katowice çeyrek final)

Dünyanın en popüler oyunu olan Counter Strike 2'de Türkiye'yi uluslararası turnuvada temsil eden Eternal Fire, bugün The Mongolz ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Intel Extreme Masters (IEM) Katowice turnuvasında mücadele eden temsilcimiz kazanmak için tüm kozlarını oynayacak. Peki, The Mongolz-Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?