Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?)

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Aralarında ünlü isim ve markaların da olduğu Threadas nedir? Uygulamaya nasıl giriliyor? Threads'e nasıl kayıt olunur?

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 1

Twitter'a rakip olarak görülen Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META'nın Threads uygulaması, Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma girdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 2

Meta'nın "Metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıttığı Threads'in, Avrupa Birliği ülkelerinde olma-masının nedeni; AB'de kullanıcı verilerine dair düzenlemeler.

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 3

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulama açıldıktan sonra "Threads'e hoşgeldiniz" paylaşımını yaptı.

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 4

Zuckerberg, uygulamaya 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin katıldığını duyurdu.

Hesap açanlar arasında, Shakira gibi ünlü isimlerin yanı sıra; HBO, Netflix ve NPR gibi markalar da vardı.

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 5

Zuckerberg, Threads'i kullanıma açarak Elon Musk'la bir kez daha karşı karşıya gelmiş oldu.

Uzmanlara göre amaç; Musk'ın Twitter'da yaptığı değişikliklerden memnun kalmayan kullanıcıları Threads'e çekmek.

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 6

Threads'te 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

Threads’te, Twitter’da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

Uygulamanın arayüzü Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 7

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?) - 8

THREADS NEDİR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

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