Threads uygulaması kullanımda (Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?)
Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Aralarında ünlü isim ve markaların da olduğu Threadas nedir? Uygulamaya nasıl giriliyor? Threads'e nasıl kayıt olunur?
Twitter'a rakip olarak görülen Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META'nın Threads uygulaması, Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma girdi.