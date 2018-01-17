Tiangong-1 büyük ölçüde yandı
ntv.com.tr
Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 atmosfere giriş yaptı. Yetkililer istasyonun büyük ölçüde yanmış durumda olduğunu açıkladı.
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Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 atmosfere giriş yaptı. Yetkililer istasyonun büyük ölçüde yanmış durumda olduğunu açıkladı.
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Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1 2016 yılında dünya ile iletişimi kaybetmişti. Uzmanlar 2 yıldır başı boş dolaşan 8 buçuk tonluk istasyonun bu sabah saatlerinde yeniden atmosfere giriş yaptığını duyurdu.
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3Güney Pasifik üzerinden atmosfere giren istasyonun büyük ölçüde yandığı duyuruldu.
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GÖREV SÜRESİ BİTMİŞTİÇin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.
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52016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.
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610 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük
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7Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.
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81979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.
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1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.
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101979'da ise NASA)'nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya'ya düşmüştü.