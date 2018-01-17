NTV

Tiangong-1 büyük ölçüde yandı

ntv.com.tr

Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 atmosfere giriş yaptı. Yetkililer istasyonun büyük ölçüde yanmış durumda olduğunu açıkladı.

  • 1

    Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 atmosfere giriş yaptı. Yetkililer istasyonun büyük ölçüde yanmış durumda olduğunu açıkladı.

  • 2

    Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1 2016 yılında dünya ile iletişimi kaybetmişti. Uzmanlar 2 yıldır başı boş dolaşan 8 buçuk tonluk istasyonun bu sabah saatlerinde yeniden atmosfere giriş yaptığını duyurdu.

  • 3

    Güney Pasifik üzerinden atmosfere giren istasyonun büyük ölçüde yandığı duyuruldu.
  • 4

    GÖREV SÜRESİ BİTMİŞTİ

    GÖREV SÜRESİ BİTMİŞTİ
    Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.
  • 5

    2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.
  • 6

    10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük
  • 7

    Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.
  • 8

    1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.
  • 9

    1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ

    1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ
    1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.
  • 10

    1979'da ise NASA)'nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya'ya düşmüştü.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin