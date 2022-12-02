TikTok fenomeni Megha Thakur'un gizemli ve ani ölümü: "Kaderinden sen sorumlusun, bunu unutma"

Kızlarının 24 Kasım'da hayatını kaybettiğini duyuran aile, 29 Kasım'da bir cenaze töreni düzenleneceğini de açıklamıştı.

Bilinen bir rahatsızlığı olmayan ve aniden hayatını kaybeden Thakur'un ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmazken, genç kızın hayranları yasa boğulmuştu.