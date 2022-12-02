TikTok fenomeni Megha Thakur'un gizemli ve ani ölümü: "Kaderinden sen sorumlusun, bunu unutma"

TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi olan Megha Thakur'un (21) ailesi, kızları 18 Kasım'da New York caddelerinden bir paylaşım yaptıktan birkaç gün sonra Instagram'da paylaşım yaparak ölüm haberini duyurmuştu.
Kızlarının 24 Kasım'da hayatını kaybettiğini duyuran aile, 29 Kasım'da bir cenaze töreni düzenleneceğini de açıklamıştı.
Bilinen bir rahatsızlığı olmayan ve aniden hayatını kaybeden Thakur'un ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmazken, genç kızın hayranları yasa boğulmuştu.
Son paylaşamında yazlık bir elbiseyle New York sokaklarında gezerken görülen Thakur, paylaşımına bir de not düşmüştü:
"Kaderinden sen sorumlusun, bunu unutma"
Genç kızın ani ölümü ve yazdığı gizemli notun ardından hayranları ölüm sebebini merak ederken, paylaşımın altına acılarını ifade eden yazılar da yazdı.
Bu ani ölüme anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları; Thakur'un kendilerine ilham verdiğini söyledi.
Kullanıcılardan biri de her ne kadar Thakur çevresine enerji saçsa da kapalı kapılar ardında neler yaşadığını bilemeyeceklerini söyledi.
2019'da TikTok'a adım atan Thakur, 'beden olumlama' üzerine paylaştığı içeriklerle dikkat çekiyordu.
2021 yılında bilgisayar mühendisliği eğitimine başlayan genç kız, öğrencilerin düzenlediği, Kanada'nın en uzun soluklu yardım amaçlı moda şovu CAISA için de modellik yapmıştı.