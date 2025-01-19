TikTok kapandı mı? TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde

Yüksek Mahkeme, TikTok'un 19 Ocak'a kadar ABD merkezli bir şirkete satılmaması durumunda yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı. Verilen bu süre dolarken, TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyordu. Ancak, gece yarısına sadece birkaç saat kala, ABD'de yaklaşık 170 milyon kişinin aktif olarak kullandığı popüler sosyal medya platformu TikTok'un erişimi kapatıldı.



Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.



