TikTok kapandı mı? TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde

TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde. ABD'de Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, Yüksek Mahkeme'nin kararıyla birlikte faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Amerikalı kullanıcılar platforma erişmeye çalıştığında "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor." uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, TikTok kapandı mı?

TikTok kapandı mı? TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde - 1

Yüksek Mahkeme, TikTok'un 19 Ocak'a kadar ABD merkezli bir şirkete satılmaması durumunda yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı. Verilen bu süre dolarken, TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyordu. Ancak, gece yarısına sadece birkaç saat kala, ABD'de yaklaşık 170 milyon kişinin aktif olarak kullandığı popüler sosyal medya platformu TikTok'un erişimi kapatıldı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

TikTok kapandı mı? TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde - 2

Bu karar, milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyerek, hem bireysel kullanıcılar hem de içerik üreticileri için büyük bir şok yarattı. Özellikle TikTok’u gelir kaynağı olarak kullanan içerik üreticileri, platformun kapanmasıyla ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldılar.

TikTok kapandı mı? TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde - 3

BİLGİLENDİRME MESAJI GÖNDERİLDİ

Kullanıcılar; “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." mesajıyla bilgilendirildi.

TikTok kapandı mı? TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde - 4

90 GÜNLÜK EK SÜRE

20 Ocak'ta mevcut Başkan Joe Biden yönetimi devir alacak olan Donald Trump, konuyla ilgili açıklamasında, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıklamıştı.

TikTok kapandı mı? TikTok erişim sıkıntısı haberleriyle gündemde - 5

ABD’nin kararının, diğer ülkelerde de benzer adımların tartışılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

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