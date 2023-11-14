TikTok'a yasaklar artıyor: İşte TikTok'u yasaklayan ülkeler
Çin'in sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayan ülkelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki TikTok hangi ülkelerde yasaklandı? İşte TikTok'un yasaklandığı ülkeler...
AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, siber güvenlik önlemi olarak 23 Şubat 2023'te TikTok'u çalışanların telefonlarından geçici olarak yasakladı.
Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Komisyon'un Kurumsal Yönetim Kurulu, siber güvenliğini artırmak için TikTok uygulamasının kurumsal cihazlarında ve Komisyon mobil cihaz hizmetine kayıtlı kişisel cihazlarda kullanımını askıya almaya karar vermiştir" denildi.
Kısa bir süre sonra Avrupa Parlamentosu 28 Şubat'ta TikTok'u devlet tarafından verilen tüm telefonlardan engelleyeceğini duyurdu.
Bu durum, diğer ülkelerin de aynı şeyi yapmasıyla Avrupa çapında bir yasak dalgasına yol açtı.