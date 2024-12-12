TikTok'tan mahkeme kararına itiraz: "Binlerce kişi işini kaybedecek"

TİKTOK YASAKLARI ARTIYOR

TikTok, sadece Kanada’da değil, diğer Batılı ülkelerde de benzer ulusal güvenlik endişeleriyle karşı karşıya. Platform, özellikle ABD’de kapsamlı bir yasakla karşı karşıya kalmış durumda.



ABD hükümeti, TikTok’un Çin hükümetiyle bağlantısını kesmek için ByteDance’in ABD’deki faaliyetlerini elden çıkarmasını talep ediyor. Ancak şirket, bu talebi yerine getirmeye yanaşmıyor.