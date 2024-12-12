TikTok'tan mahkeme kararına itiraz: "Binlerce kişi işini kaybedecek"
Çin merkezli sosyal medya devi TikTok, Kanada hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı faaliyet durdurma kararına itiraz etti. Mahkemeden kararın askıya alınmasını talep eden platform, binlerce kişinin işini kaybetmesine neden olacağını belirtti.
Popüler sosyal medya platformu TikTok, Kanada hükümetinin aldığı faaliyet durdurma kararını erteletmek için yeni bir hukuki adım attı.
Platform, bu karara itiraz ederek Federal Mahkeme’den yasağın gözden geçirilmesini talep etti.