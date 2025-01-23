TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi?

Ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD’de 12 saat süreyle kapatılan TikTok, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla yeniden açılmıştı. Trump, Adalet Bakanlığı'na TikTok'u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını vererek yasağı ertelediğini duyurdu. TikTok'un bu süre içerisinde bir Amerikan şirketine satılması gerekirken, potansiyel alıcılar arasında oldukça tanıdık isimler konuşulmaya başlandı. Peki, TikTok'un geleceği ne olacak?

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 1

TikTok, ABD'de 12 saat boyunca çevrimdışı kaldıktan sonra, Başkan Donald Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Trump, uygulamanın tamamen kapatılmaması için yasağı erteleyeceğini ve TikTok’un ana şirketi ByteDance’e bir alıcı bulması için 75 gün süre verdiğini açıkladı.

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TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 2

ALICI İÇİN 75 GÜN SÜRE

Trump, pazartesi günü göreve gelir gelmez TikTok’a zaman kazandıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu süre, yeni yönetimin uygulamaya dair nihai bir karar alabilmesi için tanındı.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 3

Ancak işin ucu hala ByteDance’e dayanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok’un ABD’de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için şirketin Çin merkezli olmaktan çıkması gerektiğini söylüyor. Yani, TikTok ya Çin ile bağlarını koparacak ya da ABD'deki varlığı son bulacak.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 4

Bu kararın arkasında, TikTok’un kullanıcı verilerini topladığı ve potansiyel olarak propaganda yaydığına dair güvenlik kaygıları yatıyor. Trump ise TikTok’un sadece yüzde 50’sinin satılmasının bile sorunu çözmek için yeterli olabileceğini belirtti.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 5

ELON MUSK MI, MR.BEATS Mİ?

Trump’ın açıklamalarından sonra, TikTok için potansiyel alıcılar arasında oldukça tanıdık isimler konuşulmaya başlandı: YouTuber MrBeast (Jimmy Donaldson) ve teknoloji dahisi Elon Musk.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 6

MrBeast, geçtiğimiz günlerde TikTok’ta yayınladığı bir videoda, uygulamayı satın almak istediğini söylemişti. İddialara göre, bir grup yatırımcıyla birlikte dev bir teklif hazırlıyor. Trump da bu teklifin trilyon dolarlık bir değer taşıyabileceğini ima etti.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 7

Elon Musk ise TikTok için resmi bir açıklama yapmasa da, Trump onun bu işe sıcak baktığını söyledi. SpaceX ve Tesla gibi dev markaların arkasındaki isim olan Musk’ın, TikTok’un geleceğinde rol oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 8

TikTok’un kapatılma kararının ertelenmesi, uygulamanın kullanıcıları ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından olumlu karşılandı. Ancak bazı hukukçular, Trump’ın TikTok’la ilgili başkanlık kararnamesinin hukuki açıdan sorunlu olabileceğine dikkat çekiyor.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 9

Knight İlk Değişiklik Enstitüsü’nden avukat Ramya Krishnan, bu kararın TikTok’un kurtarılmasından çok, uygulamanın geleceğini tamamen başkanın kontrolüne bırakmak anlamına geldiğini söyledi. ABD yasalarına göre, bir başkanın Kongre ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmış bir yasayı iptal etme yetkisi yok. Ancak, yasanın gerekliliklerini yerine getirmek için bir "ilerleme" gösterilirse gecikme sağlanabiliyor.

TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi? - 10

SON TARİH 5 NİSAN

Eğer Trump’ın şartları yerine getirilirse, TikTok’un ABD’de faaliyet göstermeye devam etmesi mümkün olacak. Ama bunun için ByteDance’in bir alıcı bulması gerekiyor ve bu alıcının, TikTok’u tamamen Çin’den bağımsız hale getirmesi şart. Trump’ın belirlediği süre dolmadan ByteDance anlaşmayı tamamlamazsa, TikTok için yolun sonu gelebilir.

Şimdi gözler, MrBeast ve Elon Musk gibi olası alıcılara çevrildi. Ayrıca, ByteDance’in satışı kabul edip etmeyeceği ve Kongre’den ya da Trump’ın kendi partisinden bu sürece itiraz gelip gelmeyeceği de büyük bir soru işareti.

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