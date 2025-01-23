TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi?

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Eğer Trump’ın şartları yerine getirilirse, TikTok’un ABD’de faaliyet göstermeye devam etmesi mümkün olacak. Ama bunun için ByteDance’in bir alıcı bulması gerekiyor ve bu alıcının, TikTok’u tamamen Çin’den bağımsız hale getirmesi şart. Trump’ın belirlediği süre dolmadan ByteDance anlaşmayı tamamlamazsa, TikTok için yolun sonu gelebilir.



Şimdi gözler, MrBeast ve Elon Musk gibi olası alıcılara çevrildi. Ayrıca, ByteDance’in satışı kabul edip etmeyeceği ve Kongre’den ya da Trump’ın kendi partisinden bu sürece itiraz gelip gelmeyeceği de büyük bir soru işareti.