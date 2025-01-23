TikTok’un kaderi ne olacak? Elon Musk mı, Mr.Beats mi?
Ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD’de 12 saat süreyle kapatılan TikTok, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla yeniden açılmıştı. Trump, Adalet Bakanlığı'na TikTok'u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını vererek yasağı ertelediğini duyurdu. TikTok'un bu süre içerisinde bir Amerikan şirketine satılması gerekirken, potansiyel alıcılar arasında oldukça tanıdık isimler konuşulmaya başlandı. Peki, TikTok'un geleceği ne olacak?
TikTok, ABD'de 12 saat boyunca çevrimdışı kaldıktan sonra, Başkan Donald Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Trump, uygulamanın tamamen kapatılmaması için yasağı erteleyeceğini ve TikTok’un ana şirketi ByteDance’e bir alıcı bulması için 75 gün süre verdiğini açıkladı.