TikTok'un yeni eğlence akımı: "Hear me out cake"

Yeni bir TikTok akımı, insanların en çılgın aşklarını yaratıcı ve komik bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyor. TikTok kullanıcıları, en çok tartışılan aşklarının gerçek kişiler veya kurgusal karakterler olabilen kesilmiş figürlerini tahta dübellere tutturarak bir pastanın etrafında toplandıkları anları kaydediyorlar.

TikTok'un yeni eğlence akımı: "Hear me out cake" - 1

Son dönemde TikTok’ta viral hale gelen “Hear Me Out Cake” akımı, kullanıcıları şaşırtan ve güldüren yaratıcı bir eğlence trendi olarak öne çıkıyor. "Hear me out cake" akımı son zamanlarda kişilerin gizliden gizliye çekici ve hoş buldukları ama çok da dile getirilmeyen, utanılan hatta bazılarınca anlamsız bulunan şeyleri bir pastaya dikerek gösterdikleri bir akım.

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TikTok'un yeni eğlence akımı: "Hear me out cake" - 2

TikTok kullanıcıları, “Hear Me Out” pasta trendini uygulamak için arkadaşlarıyla bir araya gelerek kameralar karşısında pastayı sırayla süslüyorlar. TikTok kullanıcıları, bu eğlenceli akımı uygularken absürt hoşlantılarının fotoğraflarını kesip bir kürdana yapıştırarak pastanın üzerine mum gibi dikiyorlar.

TikTok'un yeni eğlence akımı: "Hear me out cake" - 3

VİDEOLARIN ÇOĞU VİRAL OLDU

Süsleme malzemeleri ise ilgi duydukları ve absürt buldukları kişilerden oluşuyor. TikTok, TODAY.com'a #hearmeoutcake etiketiyle platformunda 2.200'den fazla videonun bulunduğunu ve bunların %70'inden fazlasının 28 Eylül'den bu yana yüklendiğini söyledi. Videoların çoğu viral oldu.

TikTok'un yeni eğlence akımı: "Hear me out cake" - 4

Bu videoların birçoğunda arkadaşlar en uçuk aşklarını açıkladıklarında kahkahalar duyuluyor: "Shrek"ten Quaker Oats maskotu Lord Farquaad , "Şirinler"den Gargamel , "Rugrats"tan Charles Norbert Finster Sr. (Chuckie'nin babası), " Tilki Kaplan" Tony , Başkan Joe Biden ve "The Fairly OddParents"tan Wanda .

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