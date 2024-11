TikTok'un yeni eğlence akımı: "Hear me out cake"

Son dönemde TikTok’ta viral hale gelen “Hear Me Out Cake” akımı, kullanıcıları şaşırtan ve güldüren yaratıcı bir eğlence trendi olarak öne çıkıyor. "Hear me out cake" akımı son zamanlarda kişilerin gizliden gizliye çekici ve hoş buldukları ama çok da dile getirilmeyen, utanılan hatta bazılarınca anlamsız bulunan şeyleri bir pastaya dikerek gösterdikleri bir akım.