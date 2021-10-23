Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi

Haberler - ntv.com.tr 23.10.2021 - 10:35
Apple, Zorlu Center ve Akasya AVM'nin ardından İstanbul'daki 3. mağazasını Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde açtı.
Apple 18 Ekim'deki lansmanda yeni ürünlerini tanıtmıştı.
Tanıtılan ürünler arasında Macbook Pro, AirPods 3, M1 Pro, M1 Max, HomePod mini, Apple Music Voice Plan yer alırken, tanıtım yer almayan 'Apple Temizleme Bezi' de Apple'ın internet sitesinde 199 liradan satışa çıkarılmıştı.
Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadelere yer verilmişti:
Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler.