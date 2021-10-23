Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi

ABD'li teknoloji devi Apple, İstanbul'daki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açtı. Apple CEO'su Tim Cook açılışı Twitter üzerinden duyururken, Tesla CEO'su Elon Musk bu paylaşıma 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yaparak cevap verdi.

Haberler - ntv.com.tr 23.10.2021 - 10:35

Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi - 1

İSTANBUL'DA 3. MAĞAZA

Apple, Zorlu Center ve Akasya AVM'nin ardından İstanbul'daki 3. mağazasını Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde açtı.

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Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi - 2

"SABIRSIZLANIYORU"

Şirket CEO'su Tim Cook, açılışı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyururken "Size Apple Bağdat Caddesi'ni tanıtayım, İstanbul'daki yeni güzel mağazamız. Bu enerjik grubun bir parçası olduğumuz için sevinçliyiz ve bu spektekülar alanda müşterilerimizi karşılamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi - 3

MUSK YANITLADI

Twitter'ı son derece aktif kullanan ve sıradan kullanıcıların bile tweet'lerine sıklıkla yanıt veren Tesla CEO'su Elon Musk, Cook'un paylaşımına yanıt vermeyi de atlamadı.
Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi - 4

"APPLE BEZİ'Nİ GÖRÜN"

Apple'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunduğu 199 liralık 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yapan Musk, "Gelin Apple Temizleme Bezi'ni görün" tweet'ini attı.
Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi - 5

199 LİRA

Apple 18 Ekim'deki lansmanda yeni ürünlerini tanıtmıştı.

Tanıtılan ürünler arasında Macbook Pro, AirPods 3, M1 Pro, M1 Max, HomePod mini, Apple Music Voice Plan yer alırken, tanıtım yer almayan 'Apple Temizleme Bezi' de Apple'ın internet sitesinde 199 liradan satışa çıkarılmıştı.

Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi - 6

GÜVENLİ VE ETKİLİ

Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadelere yer verilmişti:

Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler.

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