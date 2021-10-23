Tim Cook'tan İstanbul paylaşımı, Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi

GÜVENLİ VE ETKİLİ

Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadelere yer verilmişti:

Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler.