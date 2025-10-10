TIME, 2025'in en iyi buluşlarını seçti

Robotik – Figure 03

Figure 03, iddialı bir hedefe sahip insansı bir robot. Üretici şirket Figure AI, insan biçiminde bir makine inşa ederek bu robotları küresel ekonominin çeşitli alanlarında, hatta evlerde çalıştırmayı amaçlıyor. Ekim ayında tanıtılan Figure 03, çamaşır katlamak ya da bulaşık makinesi doldurmak gibi bazı ev işlerini yapabiliyor; ancak hala yardıma ihtiyaç duyuyor. Örneğin, makineyi başlatmak veya yere düşürdüğü bir şeyi almak için insan müdahalesi gerekiyor.

Şirket, robotların Helix sinir ağını daha fazla görevi yerine getirebilecek şekilde eğitmek için büyük ölçekli bir veri toplama süreci başlattı. CEO Brett Adcock, robotikteki gelişme eğrisinin dijital yapay zekaya benzediğini söyleyerek, “Önümüzde büyük sıçramalar var” açıklamasında bulundu.