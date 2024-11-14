Tıp dünyasında bir ilk: Kök hücre nakli ile tekrar görmeye başladı!
Japonya’da gerçekleştirilen yenilikçi bir kök hücre nakli, korneasında ağır hasar bulunan üç hastanın görme yetisinde kayda değer bir iyileşme sağladı. Dünyada türünün ilk örneği olan bu klinik çalışma, kök hücre araştırmalarında devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor. Operasyonun ardından geçen iki yılda hiçbir ciddi güvenlik sorunu yaşanmazken, hastaların kornealarında şeffaflık kazanımı gözlendi.
Japonya’da gerçekleştirilen radikal bir kök hücre nakli, korneası ağır hasar gören üç kişinin bulanık görüşünü önemli ölçüde iyileştirdi. Bu klinik çalışma, dünyada türünün ilk örneği olarak kök hücre araştırmalarında büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.
Operasyondan iki yıl sonra, herhangi bir ciddi güvenlik sorunu yaşanmazken, dışarıdan bakıldığında üç kişinin de kornealarının daha şeffaf bir görünüm kazandığı gözlendi.