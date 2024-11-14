Tıp dünyasında bir ilk: Kök hücre nakli ile tekrar görmeye başladı!

SAĞLIKLI KAN HÜCRELERİ KULLANILDI

Küresel olarak korneaya bağlı görme kaybı yaşayan 12,7 milyon kişinin yalnızca 70’te 1’i nakil şansı bulabiliyor. Nakil imkanı olan kişiler için dahi doku reddi riski bulunuyor.



İşte bu noktada “indüklenmiş pluripotent kök hücreler” (iPSC) devreye giriyor. Herhangi bir insan hücresinden elde edilebilen bu kök hücreler, embriyonik benzeri bir duruma yeniden programlanarak istenilen yetişkin hücre tipine dönüşme yeteneğine sahip.



Geçen yıl ABD’li araştırmacılar, limbal kök hücreler kullanarak kornea hasarı olan iki hastanın görme yetisini geri kazandırdıklarını duyurmuştu. Şimdi ise Japonya’daki Osaka Üniversitesi Hastanesi’ndeki bilim insanları, sağlıklı insan kan hücrelerinden elde edilen iPSC’leri kullanarak bir adım daha ileri gitti ve hastaların görme yetisini geri kazandırmayı başardı.