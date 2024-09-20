Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi

Titan denizaltısının patlamadan birkaç gün önce arızalandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, denizaltının sonunu getiren görevden hemen önce yaşanan arıza, aracın su alarak içeriden patlamasına neden oldu. Denizaltının geliştirilmesinde yer alan ekip, mürettebatın beş üyesinin de ölümüne yol açan olayla ilgili olarak yargılanıyor.

Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi - 1

Titan denizaltısı, beş kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir kazanın ardından tüm dünyanın gündemine oturdu.

Denizaltını inceleyen bilim insanları, felaketle sonuçlanan patlamaya neyin sebep olmuş olabileceğine dair şoke edici yeni ayrıntılar ortaya çıkardı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi - 2

ÖLÜMCÜL GÖREVDEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE ARIZALANDI

İlk teori, aracın derin denizin aşırı basıncına dayanamayan dış kısmındaki bir zayıflıktan dolayı içeriden patladığı yönündeydi.

Trajediyle ilgili bir duruşmada ifade veren bir bilim insanı, Titan'ın haziran 2023'te Titanik'e yapılan ölümcül görevden birkaç gün önce arızalandığını öne sürdü.

Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi - 3

TITAN GÖVDESİNDEKİ ÖLÜMCÜL HASAR

İddiaya göre, daha önce yaşanan arıza nedeniyle denizaltındaki yolcular takla attı ve mürettebattan biri aracın gövdesine çarptı.

Bilim insanları, ölümcül kaza gününde suyun Titan'a ilk girmeye başladığı yerin çarpmanın yaşandığı bölge olduğunu öne sürdü.

Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi - 4

DENİZALTINI GELİŞTİREN EKİP YARGILANIYOR

Titan denizaltı 18 Haziran 2023'te kaybolmuştu.

Denizaltının geliştirilmesinde yer alan ekip, mürettebatın beş üyesinin de ölümüne yol açan olayla ilgili olarak yargılanıyor.

Enkazın görüntüleri, gövdenin ortasında sadece karbon kalıntıları olduğunu, burun konisinin etrafındaki kalıntılar olmadan bulunduğunu ve kuyruğun yana doğru fırladığını gösterdi.

Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi - 5

ENKAZIN KAYIP PARÇALARI

Arıza nedeniyle halihazırda hasarlı olan ön burundan içeriye su sızdığı ve ön kaplamayı tamamen söktüğü öne sürülüyor. Bu durum enkazda kayıp olan parçaları açıklıyor.

Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi - 6

İçeriye giren su, denizaltını içeriden dışarıya doğru parçaladı.

Daha sonra su, Titan'ın arka bölmesine çarptı ve koni biçimli arka kısmının denizaltının geri kalanından ayrılmasına neden oldu.

Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi - 7

"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"

Hafta başında yapılan soruşturmada, denizaltının Titanik’e doğru alçaldığı sırada mürettebatın, denizaltının felaketle sonuçlanan bir çöküş yaşamasından dakikalar önce “burada her şey yolunda” dedikleri son mesajlarla karşılaşıldığı bilgisi verilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER