Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi
Titan denizaltısının patlamadan birkaç gün önce arızalandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, denizaltının sonunu getiren görevden hemen önce yaşanan arıza, aracın su alarak içeriden patlamasına neden oldu. Denizaltının geliştirilmesinde yer alan ekip, mürettebatın beş üyesinin de ölümüne yol açan olayla ilgili olarak yargılanıyor.
Titan denizaltısı, beş kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir kazanın ardından tüm dünyanın gündemine oturdu.
Denizaltını inceleyen bilim insanları, felaketle sonuçlanan patlamaya neyin sebep olmuş olabileceğine dair şoke edici yeni ayrıntılar ortaya çıkardı.