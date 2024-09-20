Titan denizaltısı niye patladı? Kazaya neden olan ölümcül hata belirlendi

DENİZALTINI GELİŞTİREN EKİP YARGILANIYOR

Titan denizaltı 18 Haziran 2023'te kaybolmuştu.

Denizaltının geliştirilmesinde yer alan ekip, mürettebatın beş üyesinin de ölümüne yol açan olayla ilgili olarak yargılanıyor.

Enkazın görüntüleri, gövdenin ortasında sadece karbon kalıntıları olduğunu, burun konisinin etrafındaki kalıntılar olmadan bulunduğunu ve kuyruğun yana doğru fırladığını gösterdi.