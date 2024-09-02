Titanik'in enkazı 112 yılın ardından yavaş yavaş çöküyor
Titanik gemisinin enkazı, batmasından 73 yıl sonra keşfedilmişti. Gemi yıllara meydan okumasıyla bilinirken, yapılan son keşiflerde enkazın bazı kısımlarında çökmelerin meydana geldiği ve bu durumun süreceği açıklandı. Öte yandan, gemiye ait bir eser tekrardan gün yüzüne çıkarıldı.
Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde Southampton'dan New York'a yaptığı ilk seferinde bir buzdağına çarptıktan sonra sulara gömülen White Star Line şirketine ait bir transatlantik yolcu gemisiydi.
Kazanın ardından, 2 bin 200 yolcudan sadece 705'i hayatta kaldı.
Enkazı, 1985 yılında Robert D. Ballard tarafından Atlantik deniz dibinin birkaç kilometre derinliğinde tespit edildi.
Geminin bazı sırları ise hala keşfedilmeye devam ediyor.