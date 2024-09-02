Titanik'in enkazı 112 yılın ardından yavaş yavaş çöküyor

"BOZULMANIN BİR HATIRLATICISI"

Geminin metal yapısı mikroorganizmalar tarafından tüketilerek "rustikül" adı verilen büyük pas sarkıtları oluşturuyor.



Enkazın keşfinden bu yana, birbirini izleyen araştırmacı ve keşif ekipleri, bir zamanların görkemli gemisinin yavaş yavaş çürümesini izledi.



2022 yılına gelindiğinde, geminin pruvası bu erozyonun etkisiyle bükülmeye başlamıştı ve geminin daha fazla kısmının çökmesi artık sadece bir zaman meselesi oldu.

Koleksiyon müdürü Ray, bunu her gün meydana gelen bozulmanın farklı bir hatırlatıcısı olarak açıklıyor.